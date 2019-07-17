《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作，為昨日（１６日）重啟逆回購後第二日操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
17/07/2019 09:19
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，連續兩日淨投放
《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作，為昨日（１６日）重啟逆回購後第二日操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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