《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響
，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，連續
兩日開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。（ａｃ）
17/07/2019 10:20
【人行放水】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放１０００億
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響
，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，連續
兩日開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。（ａｃ）
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