【人行放水】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放１０００億

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響

，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，連續

兩日開展逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。（ａｃ）

