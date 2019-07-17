【科創板】上交所：本周六開展科創板交易業務通關測試

《經濟通通訊社１７日專訊》上海證券交易所今日發布通知稱，上交所聯合中國證券金融股

份有限公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司定於本周六（２０日）組織開展科創板

交易業務通關測試，要求全體市場參與者參加。本次測試主要目的為驗證科創板開板首日的交易

功能。

科創板首批上市公司將於下周一（２２日）正式掛牌。新股在前五日價格漲跌完全由市場決

定，漲跌多少沒有限制，之後漲跌幅限制為２０％。（ｗｌ）

