  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 16:02

【科創板】工行（１３９８）與十家證券公司啟動科創板銀證合作

　　《經濟通通訊社１７日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）今日與十家證
券公司在北京舉辦科創板銀證合作啟動儀式。工商銀行與十家證券公司分別簽署了《科創板銀證
合作備忘錄》，將圍繞科創項目互薦、客戶共享、服務對接、資金融通、投研聯動等關鍵領域開
展戰略合作。
　　啟動儀式上，工商銀行全資子公司工銀理財正式發布了新一期科創板主題「科創優選」理財
產品。該產品將參與科創板交易申購，為更多投資者參與科創板投資搭建橋梁，幫助投資者分享
科創企業成長的紅利。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
興證快訊16/07/2019
美股創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金