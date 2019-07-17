【科創板】工行（１３９８）與十家證券公司啟動科創板銀證合作

《經濟通通訊社１７日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）今日與十家證

券公司在北京舉辦科創板銀證合作啟動儀式。工商銀行與十家證券公司分別簽署了《科創板銀證

合作備忘錄》，將圍繞科創項目互薦、客戶共享、服務對接、資金融通、投研聯動等關鍵領域開

展戰略合作。

啟動儀式上，工商銀行全資子公司工銀理財正式發布了新一期科創板主題「科創優選」理財

產品。該產品將參與科創板交易申購，為更多投資者參與科創板投資搭建橋梁，幫助投資者分享

科創企業成長的紅利。（ｗｌ）

