《中國要聞》商務部：６月消費增速近１５個月高，下半年平穩有升

《經濟通通訊社１７日專訊》商務部市場運行司負責人指出，上半年國內消費市場運行總體

平穩。６月份消費增速出現明顯回升，同比增長９﹒８％，較５月份加快１﹒２個百分點，為近

１５個月以來最高增速。消費對經濟增長的基礎性作用繼續鞏固，上半年最終消費支出增長對經

濟增長的貢獻率達到６０﹒１％。

上半年限額以上單位日用品、中西藥品、糧油食品和飲料零售額同比分別增長１４﹒１％、

１０﹒９％、１０﹒４％和９﹒９％，增速較上年同期分別加快１﹒５、１﹒６、０﹒６和

０﹒３個百分點，基本生活消費旺盛。

上半年全國餐飲收入同比增長９﹒４％，高出商品零售增速１﹒１個百分點。全國居民教育

文化娛樂和醫療保健消費支出同比分別增長１０﹒９％和９﹒５％。春節、清明、五一和端午假

日期間全國旅遊收入同比分別增長８﹒２％、１３﹒７％、１６﹒１％和８﹒６％。服務消費佔

居民最終消費支出比重為４９﹒４％，比上年同期提高０﹒６個百分點。



＊網上零售佔社零總額比重升至近兩成＊



商務部指出，上半年實物商品網上零售額同比增長２１﹒６％，佔社零總額比重達

１９﹒６％，比上年同期提高２﹒２個百分點，拉動社零增長３﹒８個百分點。同時，限額以上

單位汽車、石油及製品、服裝、建材、家具、家電零售上半年增速回落較為明顯，同比分別回落

１﹒５、８﹒８、６﹒２、４﹒５、４﹒４和３﹒９個百分點。

消費價格溫和上漲。商務部監測的全國食用農產品價格累計同比上漲５﹒２％，６月份同比

上漲１１﹒１％。

商務部市場運行司負責人表示，面對複雜多變的國際經貿環境，上半年中國消費市場表現出

良好的成長韌性。下半年消費市場仍面臨較大壓力，但隨著國民經濟穩中有進，城鄉居民就業穩

定和收入保持較快增長，國家大幅度減稅降費、擴大開放、完善促進消費體制機制、加快城鎮老

舊小區改造等政策措施進一步落實，居民消費潛力不斷釋放，預計下半年消費市場將保持平穩有

升態勢。（ｗｌ）

