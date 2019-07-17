《投資智慧－鄧聲興》減稅降費作用料下半年浮現，內需股看高一線

《投資智慧》國家統計局公布，上半年國內生產總值４５０９３３億元，按年增長６﹒３％

。首季及次季分別增長６﹒４％及６﹒２％，整體符合預期。另外，社會消費品零售總額

１９５２１０億元，同比名義增長８﹒４％。當中值得注意是，６月份社會消費品零售總額

３３８７８億元，同比增長９﹒８％。反映服務業增速穩定，消費表現優於預期。現時內需消費

佔ＧＤＰ達到六成，相關比例更顯著提升。「三頭馬車」投資、消費、工業三大方向穩定推動經

濟增長，在現時不穩定的環球貿易形勢下，數據反映中國加快經濟結構轉型，明顯擴大了內需比

重以推動經濟。上半年消費增長對經濟增長的貢獻率達６０％。隨著未來貿易形勢更為複雜多變

，相信政府將加碼推出更積極的財政政策，當局將繼續例如大規模減費降稅舉措，包括削減多個

行業的增值稅。政府工作報告亦有披露，全年目標減稅降費規模近２萬億元人民幣。



消費數據理想刺激內需股造好，當中豬肉股中糧肉食（０１６１０）連日陽燭，升逾一成。

李寧（０２３３１）股價沿升軌突破主要平均線，伺機再上破５２周高位。值得一提的還有內需

股龍頭蒙牛（０２３１９），受惠產品組合升級及較高毛利的奶配方業務有改善，毛利率料有擴

張。加上控制銷售支出比例得宜，改善經營利潤率，相信今年可達到銷售增長錄低雙位數字的目

標。中央政府減稅降費作用將在下半年較為明顯，另外增值稅亦有助降低生產成本，故預期食品

企業的盈利仍有改善空間。雖然大部分內需股的估值在較高水平，但在國策推動下，料後市仍會

維持上升趨勢。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

