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即市新聞

17/07/2019 15:12

《一語中的－胡明月》猶豫中上漲不追高

　　《一語中的》周一（１５日）因為國內公布的經濟資料帶動中港兩地市場上漲，但隨後昨天
今天都表現平淡，今日早盤恆指繼續低開，國企指數也只是站在１０８３０點附近小幅徘徊。看
起來似乎沒有力氣，大市前景不明朗，盤中不少資金都對於市場有所疑慮。
　　後續預計恆指和國指還是在猶豫中上漲，因為經濟增速還在那裏，國內愈是收緊地產融資，
愈說明經濟愈是不差，只是業績好的股票也不會一帆風順，外圍環境又是多事之秋時時保持審慎
態度。《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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