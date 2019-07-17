《一語中的－胡明月》猶豫中上漲不追高

《一語中的》周一（１５日）因為國內公布的經濟資料帶動中港兩地市場上漲，但隨後昨天

今天都表現平淡，今日早盤恆指繼續低開，國企指數也只是站在１０８３０點附近小幅徘徊。看

起來似乎沒有力氣，大市前景不明朗，盤中不少資金都對於市場有所疑慮。

後續預計恆指和國指還是在猶豫中上漲，因為經濟增速還在那裏，國內愈是收緊地產融資，

愈說明經濟愈是不差，只是業績好的股票也不會一帆風順，外圍環境又是多事之秋時時保持審慎

態度。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

