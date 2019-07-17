《拆局麒想－林嘉麒》南北船重組未受關注，中船防務值得伺機低吸

《拆局麒想》醞釀多年的「南北船」重組合併消息終於落地，中國船舶（南船）與中船重工

（北船）旗下多間上市公司均發布公告，正籌劃戰略性重組。市場對消息並不驚訝，早前已有官

媒消息指，今年將是央企併購重組的活躍年。加上與２０１４年行業重組的動作相似，早於正式

宣布前，南北船旗下已有動作，中國船舶對原資產整合方案進行調整，置入江南造船、廣船國際

、黃埔文沖等造船總裝資產，中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）置入船舶動力類資

產；中船防務置入滬東重機、中船動力、中船動力研究院、中船三井造船柴油機等船舶動力類資

產，及置出廣船國際和黃埔文沖股權。故此，重組合併一事可以說是呼之欲出，只是時間上的問

題。



＊南北車合併協同效應未在業績反映＊



今次國企重組與近年一樣未見太受市場關注，或許是「南北車」重組後，中國中車

（０１７６６）（滬：６０１７６６）股價每況愈下，同時市場期望的協同效應未見於日後的業

績表現出來，失望的經驗令投資者不再關注。事實上，中船防務已發盈警，預期上年度錄得淨虧

損１６﹒５億至１９﹒７億元（人民幣．下同），遠差於去年同期純利約８８００萬元，而與去

年下半年接近１８億元一樣，業務上未見好轉。

確實去年全球造船市場回升勢頭再次減弱，管理層以中美貿易爭端、地緣政治等不確定因素

和潛在風險持續增加為由，令全球經濟復甦乏力，國際貿易增速放緩影響，船東新船投資日趨謹

慎，新船成交量不增反減。根據英國克拉克松研究公司統計數據顯示，去年新船成交總量為

１１９５艘、７６８５萬載重噸，同比減少１２﹒５％。訂單回落，市場競爭更大。中船防務消

減約５０萬載重噸設計產能至４５０萬載重噸，惟在建船舶綜合毛利下降，去年資產減值損失高

達６７７億元，較２０１７年同期高出１﹒３倍。



＊待中期業績後股價回吐，吸納持有＊



全球不景氣，環球船舶工業已採取主動壓減過剩產能，加快產業優化升級等措施。因此，今

次南北船重組在某程度上屬於防範虧損擴大。不過，儘管市場競爭大，重組後的業績或有憧憬。

以２０１４年中船重組後的幾年財務報表看，重組後股東應佔溢利於三年後開始見改善，

２０１５年溢利下跌７６﹒８％，２０１６年收窄至下跌２７﹒６％，２０１７年就回復增長

２３﹒３％至８７８０萬元。只是，在去年度再虧損，或許也是這原因再需要重組了。

重組後的「南北船」，在國際市場的影響力不容置疑。世界造船業以中日韓「三足鼎立」，

去年三國分別佔全球造船完工量８０１２萬載重噸的４３％、２５％和２５％，新接訂單量

７６８５萬載重噸的３９％、１５％和４２％，手持訂單量２０７５８萬載重噸的４３％、

２１％和３０％。中國船廠以接單多元化為特點，散貨船、中小型船舶、豪華郵輪及特種船訂單

，包括原油船、液化氣船、大箱船等。相對韓國船廠需要國家支持和財政補貼做的大型原油船、

大型液化氣船、大型集裝箱船等，或日本於散貨船及集裝箱上有一定優勢，再者，從前

２０１４年至２０１７年度中船業績上的改善，推算２０２０年度開始業績上有改善機會相當大

。Ｈ股股價近期由歷史低位反彈，相信在已發盈警的中期業績後，股價有回吐機會，屆時不妨伺

機吸納，以耐性持有，等待日後業績改善。《宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

