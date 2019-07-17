《投資筆記－黃子燊》三大環球趨勢，影響資產配置

《投資筆記》２０１９年已過了一半，不知各位戰友的投資表現如何？回顧上半年，有三大

趨勢發生，而我們預期於下半年，這三大趨勢仍會延續，故在此拋磚引玉，和大家分享。



＊三大趨勢，互相交織＊



三大趨勢，其實互相交織，互為影響。首先，第一個趨勢是，環球貿易爭端持續。於六月底

，Ｇ２０後中美這邊剛達成重啟貿易談判的協議，那邊廂，美歐便互相攻擊，先是美國即威脅對

４０億美元歐洲進口商品貨徵關稅，其後便是法國擬對科企開徵「數字稅」，影響美國科技巨企

，美國亦因而對此展開３０１調查作反擊，日韓亦同時加入貿易戰團，「去全球化」彷已成為潮

流；第二個趨勢是，環球經濟放緩。綜觀全球各地，各經濟體的動能均有所轉弱，歐洲積弱不在

話下，上周公布的中國ＰＰＩ亦跌到只有０，預示著工業困境，中國的製造業經理人指數等亦反

映了有關疲弊，本周一公布的中國第二季ＧＤＰ亦跌至２７年來最低。猶幸美國經濟狀況不算太

壞，但參看指標，其經濟動能亦明顯轉弱。這便引出了第三個趨勢，環球央行俱有進行寬鬆傾向

。由於經濟動能轉弱，美國聯儲局已透露出減息傾向，預料將於本月底減息，而歐央行於本年內

減息的機會至執筆時亦已急升至８８％。



＊三大趨勢已形成，自我加強循環＊



戰友們只要思考一下，即會發現三大趨勢具有互相加強的作用－環球貿易戰持續，強化了經

濟放緩的趨勢；而經濟放緩，倒過來又強化了央行實行寬鬆貨幣政策；央行有所寬鬆，則強化了

各國政府在貿易衝突中的底氣，加強了貿易衝突的持續性。貿易衝突是三者間的源頭，而現在三

者已形成一個自我加強的循環，短期內無法解決。



＊貿易爭端中，中美面對局限不同＊



那甚麼時候才會有所解決？就著不同政府，制約條件有所不同，但簡要而言，則是當貿易衝

突持續，且對相關政府所造成的政治成本，大於政治利益時，便會有政府考慮退讓。對美國的特

朗普政府來說，２０２０年總統大選前最重大的政治利益是其選情，一旦（ｉ）美國的經濟動能

轉弱而聯儲局未能托底，或（ｉｉ）市場發覺有滯漲風險，令美股大瀉，或（ｉｉｉ）中國以其

他方式對其進行打擊，影響到選情的話，則預料美國會有所退讓。而就中國，由於政治結構關係

，其政治靭性較強，但經濟方面是其軟肋。目前美國的舉動已對中國實體經濟構成一定影響，如

利豐（００４９４）於月初的訪問便曾指出，貿易戰加速了企業走出中國的趨勢。若有關趨勢延

續，預料會對中國經濟構成不小的下行壓力，並衍生出其他社會問題。一旦中國經濟到達臨界點

，相信中國政府便會有所讓步。但中美間的膠著狀態短期內料會維持。



＊股債混合，料能在目前宏觀格局中持盈保泰＊



對資產配置者來說，因應目前三大趨勢，不妨同時配置股票及債券，以股債混合部署來應對

市場－原理是如貿易爭端持續，則組合中的債券基金或債券，仍能為組合帶來穩定回報，而若央

行因而取態寬鬆，則債券基金及債券更有機會賺取資本增值。而只要組合中配置有股票，則一旦

貿易爭端有所趨緩，股票持倉將能為戰友帶來回報。而在環球股市中，由於美股的基本面相對強

勁，又有特朗普長期的「看顧與加持」，加上一旦市場動蕩，資金均會流往美國市場，故為股票

類別中的首選。投資者如如此部署，相信不難達到「貿易戰持續有正回報，貿易戰停下亦有正回

報」的雙贏後果了。《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

