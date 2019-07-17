《樓市亮話－湯文亮》樓市在不明朗的一天出發

《樓市亮話》上星期五，中原指數在各種不利因素逐漸浮現，在一般人沒有預料之下，竟然

上升１﹒４１％，再次創新高，以現時走勢，樓市有機會在未來兩三個星期連續創新高，而且除

了樓價上升之外，成交量亦增加。有人話樓市在晴朗的一天出發，我只是覺得很奇怪，中美貿易

戰只是重啟談判，還未有結束跡象，是禍是福？大家仍然不知道，雖然重啟談判比雙方各不相讓

為佳，但仍然不能視為好消息，我覺得樓市對中美貿易談判的反應是太過熱烈，應謹記中美貿易

談判的道路漫長而崎嶇，不能夠太過樂觀，但又不用悲觀。



本來，中美貿易戰對香港樓市影響應該排第一位，但突然被《逃犯條例》奪走，在這一個月

，香港人被這條《逃犯條例》搞到冇覺好瞓。如果條例通過，應該有不少資金離開香港，好彩現

在特首宣布條例已經壽終正寢，那些有錢人可以瞓得安樂，唔需要急於賣樓。不過，由《逃犯條

例》事件引起的示威遊行，警民衝突則無日無之，我們在香港可能覺得沒有甚麼，但不少國家或

者地區已經對香港發出旅遊警告，我亦有不少海外朋友詢問現時香港情況，並且很關心地叫我離

港暫避。老實說，現在警方的行動尚算克制，但面對不斷挑釁，萬一在執勤時出手過重，甚至出

現人命傷亡，香港將會出現混亂狀態，我從未聽過一個地方出現混亂而樓價仍然上升，這個不明

朗因素的確可以令樓市下跌，大家千祈唔好忽略這個因素。



最後都是要講利息，雖然美聯儲局下一次議息，減息機會達到１００％，不過就算美國減息

，香港都不可能跟隨，甚至由於資金離開，香港反而要加息，所以千祈唔好將美國減息列入好消

息，我認為應該分類為不是壞消息，這其實已經不錯。除此之外，有一些消息的確是好消息，例

如供應不足，在４年後甚至出現斷崖式下跌，而政府用辣招壓抑的購買力現在逐漸釋放出來，在

供應不足，需求龐大，如果沒有甚麼特別的不利因素，即使前景不明朗，樓市仍然會在不明朗的

一天出發。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

