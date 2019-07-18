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即市新聞

18/07/2019 11:54

《權證紅盤－朱紅》大市牛皮，資金流入恒指產品

　　《權證紅盤》美國總統特朗普指中美貿易談判仍有很長距離，與中國之間的貿易談判仍有一
段長路要走，若美國認為有需要，亦有能力進一步對３２５０億美元的中國商品徵收關稅。大市
氣氛受影響，近日成交額偏低，只有６００－７００億元左右。
　
　　在大市的波幅明顯收窄的環境下，窩輪投資者要留意如果市場持續牛皮，窩輪的引伸波幅有
下跌壓力。當引伸波幅下跌，無論是認購證或認沽證的價格都有下跌壓力。這種情況在短期的窩
輪身上，比較明顯，故此投資者在牛皮市況中，可以留意年期較長的條款，或者選擇較少受引伸
波幅的牛熊證。
　
　　最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指熊證重貨區集中在２９０００－２９１００點，共約
１２００張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２７７００－２７８００點，有約１０５０
張期指合約。
　
　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是恆指認沽證，有３３００萬元流入。第二大資金流入的
是騰訊（００７００）認沽證，有１５００萬元流入。第三大流入的是美團（０３６９０）認購
證，有１２００萬元流入。第四大流入的是平保（０２３１８）認購證，有１０００萬元。
　
　　恆指由７月頭始在２８０００－２９０００點中間上落，如看好恆指，可留意恆指牛證
５０１２８，收回價２７８００點，２０２１年９月到期，實際槓桿３４倍。如看淡恆指，可留
意恆指熊證５１０９６，收回價２８７００點，今年１２月到期，實際槓桿６８倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

＊筆者將於下周放假至８月９日

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