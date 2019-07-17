《缸邊嫺談－黃惠嫺》新奧能源（２６８８）積極發展綜合能源業務

《缸邊嫺談》新奧能源（０２６８８）去年的營業額同比增長２５﹒７％至６０６﹒９８億

元（人民幣．下同）。收入增長主要由於氣量增長及平均售氣價格上漲所帶動；整體毛利增長

１４﹒０％至９５﹒１０億元；毛利率同比下跌１﹒６個百分點至１５﹒７％；股東應佔溢利增

長０﹒６％至２８﹒１８億元。而撇除其他收益及虧損及購股權攤銷費用之影響，經調整後之股

東應佔溢利增長１９﹒８％至４４﹒７１億元。截至２０１８年１２月３１日，集團在中國擁有

１８７個城市燃氣項目覆蓋可接駁人口達９４５７萬人，為１８５２萬個家庭和１２萬家工商企

業提供燃氣服務，敷設管道７５０００公里，擁有天然氣儲配站１８５座，投運汽車加氣站

５９３座。



＊積極拓展綜合能源業務＊



集團正積極拓展國內液化天然氣業務，加大投資海外的液化天然氣資源，以及加快發展綜合

能源服務，不斷優化業務結構。

在綜合能源服務上，２０１８年新奧能源累計投運綜合能源專案上升至６２個，包括１８個

園區類及４４個單體類項目，帶動冷、熱、電及蒸汽等綜合能源銷售量達２８﹒８６億千瓦時，

並錄得營業收入１０﹒０５億元，同比大幅增長２４１﹒８％。２０１８年內，新奧能源新簽約

２５７個綜合能源項目，潛在綜合能源銷售規模超過１０００億千瓦時╱年，已投運、在建及已

簽約的項目總數增加至３２３個，總設計規模達１２２０億千瓦時╱年。預計綜合能源業務將會

成為集團新的業務增長點。

因集團擁有較佳的天然氣布局，從上游氣源的供應、接收終端到中游的支線管網建設、

ＬＮＧ罐箱的陸海聯運，以及下游的冷能利用、發電，加上集團去年成功併購泛能網絡科技有限

公司，獲得了領先的綜合能源規劃、設計和運維等核心技術，大大鞏固了集團在綜合能源業務方

面的競爭優勢。未來將會加強綜合能源業務發展，繼續以工業園區及優質單體客戶為核心市場，

因應不同的行業，投資模式或能源政策，採取靈活的方式獲取新項目；同時積極推動電力併網、

燃煤替代及落實上游氣源，聚焦項目的全生命周期管理去「做好項目」，加快已簽約項目轉化為

收入。而管理層預計２０１９年將是集團的大簽約建設年、併購整合年以及管理創新的一年，收

購項目的速度會加快，由１８個增至２０－３０個。



＊接駁收費不明朗因素已消除＊



近日國家對接駁費及氣價等的改革，消除了整個行業的不明朗因素，因新的燃氣接駁費用標

準上限對城市燃氣公司的負面影響有限，集團已逐步將業務結構優化，將工程安裝佔比降低，另

提升燃氣銷售佔比，有利減輕集團因燃氣接駁收費受限的影響。集團管理層透露今年首五個月的

零售天然氣銷售保持１５％－２０％增長，增長較全國增長快，相信集團今年絕對可達標。現時

天然氣在中國一次能源消費佔比僅為７﹒８％，全球平均約為２４％，即仍有很大的增長空間。

去年內地天然氣表觀消費量２８０３億立方米，同比增長１８﹒１％，創歷史新高。相信在國家

政策及業務發展轉型下，集團今年的收入及盈利將會穩定地增長。投資者可考慮於７５元附近的

位置增持或吸納，目標價為港幣９０﹒２０元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

