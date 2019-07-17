【企業盈警】恩達集團（０１４８０）料中期純利跌逾５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》恩達集團（０１４８０）發盈警，預期截至６月３０日中期純

利較去年同期純利約２９４９萬元跌超過５０％，即約１４７４﹒５萬元。

純利下跌主因全球經濟不穩導致銷售訂單減少，銷售單價下調所致。

該集團預期於８月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

