《經濟通通訊社１７日專訊》瑞斯康（０１６７９）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損較去年同期虧損９２１萬元人民幣大幅增加。
虧損增加主因自動抄表及其他業務收益及毛利較去年同期大幅減少，受累於國家電網部署升
級自動抄表系統致使其基於電力線載波通信的窄頻自動抄表產品需求大減，加上基於電力線載波
通信的寬帶自動抄表產品尚待最後審批，令推出時間延誤。
此外，期內一般及行政開支因攤銷開支上升而引致較去年同期大幅增加所致。（ｗｈ）
17/07/2019 07:53
【企業盈警】瑞斯康（０１６７９）料中期虧損大幅增加
《經濟通通訊社１７日專訊》瑞斯康（０１６７９）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損較去年同期虧損９２１萬元人民幣大幅增加。
虧損增加主因自動抄表及其他業務收益及毛利較去年同期大幅減少，受累於國家電網部署升
級自動抄表系統致使其基於電力線載波通信的窄頻自動抄表產品需求大減，加上基於電力線載波
通信的寬帶自動抄表產品尚待最後審批，令推出時間延誤。
此外，期內一般及行政開支因攤銷開支上升而引致較去年同期大幅增加所致。（ｗｈ）
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