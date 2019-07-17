《經濟通通訊社１７日專訊》永旺（００９８４）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧損
較去年同期虧損５０４８萬元顯著上升。
該集團指，今年１月起應用香港財務報告準則第１６號後，收益表確認與其訂立租賃有關開
支金額高於根據已被取代的香港會計準則第１７號所確認金額。此外，中港兩地較疲弱經濟影響
這些地區消費及零售情緒，導致收入低於去年。
儘管上半年收入低於去年，但該集團指上半年較後期收入百分比跌幅較今年初跌幅較小。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
17/07/2019 07:53
【企業盈警】永旺（００９８４）料中期虧損顯著上升
《經濟通通訊社１７日專訊》永旺（００９８４）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧損
較去年同期虧損５０４８萬元顯著上升。
該集團指，今年１月起應用香港財務報告準則第１６號後，收益表確認與其訂立租賃有關開
支金額高於根據已被取代的香港會計準則第１７號所確認金額。此外，中港兩地較疲弱經濟影響
這些地區消費及零售情緒，導致收入低於去年。
儘管上半年收入低於去年，但該集團指上半年較後期收入百分比跌幅較今年初跌幅較小。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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