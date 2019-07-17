【企業盈喜】華檢醫療（０１９３１）料中期純利大增６﹒５倍

《經濟通通訊社１７日專訊》華檢醫療（０１９３１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期

收益及純利，將比去年同期大幅增加約４倍及約６﹒５倍，並已計及期間的上市開支。

收益及純利分別大幅增加主因今年１月完成收購威士達６０％股權後，將威士達醫療連同其

附屬公司財務業績合併入帳外，就收購而言，重新計量先前持有威士達權益的收益約２﹒１８億

元人民幣。（ｗｈ）

