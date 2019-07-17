《經濟通通訊社１７日專訊》華檢醫療（０１９３１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
收益及純利，將比去年同期大幅增加約４倍及約６﹒５倍，並已計及期間的上市開支。
收益及純利分別大幅增加主因今年１月完成收購威士達６０％股權後，將威士達醫療連同其
附屬公司財務業績合併入帳外，就收購而言，重新計量先前持有威士達權益的收益約２﹒１８億
元人民幣。（ｗｈ）
17/07/2019 07:54
【企業盈喜】華檢醫療（０１９３１）料中期純利大增６﹒５倍
《經濟通通訊社１７日專訊》華檢醫療（０１９３１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
收益及純利，將比去年同期大幅增加約４倍及約６﹒５倍，並已計及期間的上市開支。
收益及純利分別大幅增加主因今年１月完成收購威士達６０％股權後，將威士達醫療連同其
附屬公司財務業績合併入帳外，就收購而言，重新計量先前持有威士達權益的收益約２﹒１８億
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