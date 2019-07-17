【企業盈警】昌興國際（００８０３）料全年蝕最多２０億元

《經濟通通訊社１７日專訊》昌興國際（００８０３）發盈警，預期截至３月３１日止年度

虧損介乎１９億元至２０億元，較去年度虧損９﹒８９億元大幅增加。

虧損擴大主因收益減少、資產減值及金融資產未變現公允價值虧損，包括交付住宅及購物商

店單位數目減少、重新計量鐵礦石開採及加工業務資產導致確認減值虧損、向鐵礦石供應商預付

款項確認減值和透過損益按公允價值計算金融資產錄公允價值虧損等。

該集團預期將不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）

