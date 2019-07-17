《經濟通通訊社１７日專訊》山水水泥（００６９１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
純利將較去年同期純利約７﹒５２億元人民幣大幅增加。
純利上升主因主要產品水泥銷量及售價上漲所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
17/07/2019 07:54
【企業盈喜】山水水泥（００６９１）料中期純利大幅增加
《經濟通通訊社１７日專訊》山水水泥（００６９１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
純利將較去年同期純利約７﹒５２億元人民幣大幅增加。
純利上升主因主要產品水泥銷量及售價上漲所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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