【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒６９億，買安踏中生製藥沽港交所

《經濟通通訊社１７日專訊》港股今早缺乏方向，輕微高開２９點後，由升轉跌，最低曾見

２８４８９跌６５點，其後在濠賭股持續受追捧下，港股轉跌為升，最多漲過７９點報

２８６３４，於百天線（約２８６３８）前見阻力，最終港股全日收報２８６１９點，升６４點

或０﹒２３％，全日波幅僅１４５點。港股暫見五連漲，累計升幅５０３點或１﹒７９％。

按額度計算，北水全日淨流入９﹒６９億元人民幣，較周一的１７﹒８６億元人民幣，減少

８﹒１７億或４５﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是安踏體育（０２０２０），中國生物製

藥（０１１７７）及中國太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是港交所（００３８８）、中

國建材（０３３２３）及融創中國（０１９１８）。

周二主板成交額６５５﹒７９億元，較周一減少８﹒１１％，其中港股通成交６３﹒７６億

元，佔總成交９﹒７２％。



＊北水追安踏中生製藥＊



渾水再出第四份沽空報告狙擊安踏，但無阻北水湧入，１﹒３８億北水淨買入安踏體育。銀

河證券看好仿製藥企業估值，帶動藥品股造好，中生製藥獲１﹒１５億北水買入，但股價逆市微

跌０﹒６７％，太保亦有７２９６萬北水淨流入。

百威亞太（０１８７６）擱置上市，使得港交所原指望的年內ＩＰＯ總量瞬間減半，１億北

水撤出港交所股份，另約４６５８萬北水沽出中建材，股價跌１﹒２５％。野村預期，該行所追

蹤的內房中期核心盈利可升１２％，惟毛利率會有所下跌，令業績表現中性及平淡，估計大部分

企業派息亦未見驚喜，周二約２８２０萬北水淨流出融創中國。（ｂｎ）

