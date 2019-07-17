《日入而息》金發局指未見走資現象，鄭若驊拒下台，港股跌２６點

《今天重點》﹡金發局表示近日社會事件屬短期影響，業界反映暫未見走資現象；過去曾建

議縮短抽新股交割期，冀今年能落實

﹡新地重申周日無報警，職員只是指示警員到好運中心

﹡鄭若驊再拒下台，望各界預留空間予她繼續服務社會；鄭若驊再籲市民不應

糾纏用語，促拋歧見理性坦誠溝通

﹡邱騰華稱尊重和平表達意見，但需正視過分暴力

﹡上交所將加強科創板異常交易監控，保持發行上市常態化；上交所曾剛稱科

創板漲跌幅擴至２０％減八成漲跌停現象；針對科創板異常波動等現象有三

方面準備



《即日市況》﹡港股穩守十天廿天線，收報２８５９３點跌２６點，成交額６００億



《深滬股市》﹡中美貿易關係再生變，滬綜指收跌０﹒２％深市倒升



《美元匯價》﹡歐央或重啟寬鬆政策，進一步添歐元壓力；歐元最新報１﹒１２１７╱

２１，日圓最新報１０８﹒２６╱２８



《公司業績》﹡中達集團（００１３９）主要股東增持１３９５﹒８萬股，每股均價

８﹒２８仙

﹡域高金融（０８３４０）中期盈轉虧３７０萬，不派息



《公司資訊》﹡海航科技（０２０８６）崔軼雋辭任主席，姜浩接任

﹡大唐西市（００６２０）向新世界（０００１７）折讓１７％配股

﹡中國智能健康（００３４８）附屬向客戶提供２０００萬一年期無抵押貸款

﹡中國優通（０６１６８）控股股東１８６２萬股月內已由承押人出售，午後

復牌

﹡仁天（００８８５）擬發債或發股集資，投資互聯網科技公司

﹡古兜（０８３０８）夥奧園（０３８８３）合作開發溫泉度假村旅遊物業

﹡協合新能源（００１８２）擬斥３﹒３億購買一套風力發電設備

﹡晉商銀行（０２５５８）公開認購僅１８％，近下限定價３﹒８２元

﹡國銳地產（００１０８）擬向兩名執董交換北京經濟開發區物業

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１４６萬股，涉約１億元

﹡華夏動漫（０１５６６）看好ＩＰ使用權未來發展，設ＶＲ電競基金

﹡蒼南儀錶（０１７４３）起訴兩公司要求賠償１７２０萬元人民幣獲受理

﹡興勝創建（００８９６）以７﹒３５億元收購迷你倉業務連三項物業

﹡融信中國（０３３０１）發３億美元優先票據，年息８﹒９５％

﹡耀才證券（０１４２８）表示百威亞太（０１８７６）「輸打贏要」，擱置

上市卻從中賺取凍資利息

﹡工行（０１３９８）與１０家證券公司啟動科創板銀證合作

﹡熊貓綠能（００６８６）第二季度總發電量按年升８﹒６％

﹡海鑫集團（０１８５０）與ＡＢ Ｃａｐｉｔａｌ合作擴展業務

﹡味千（００５３８）第二季中港同店銷售增長率按年升４﹒８％

﹡劉桂平獲核准就任建設銀行（００９３９）副董事長及執行董事

﹡廣州農商銀行（０１５５１）南雄農商銀行獲批及正式開業

﹡華人飲食（０８２７２）明更改每手買賣單位為５０００股股份



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）發５億美元優先擔保票據，票息４﹒２５％

﹡中電清潔能源（００７３５）昨日最後交易，下月２０日撤消上市地位

﹡津創環保（０１０６５）擬發行１０億元人民幣一年期綠色融資券

﹡華金國際（００９８２）旗下附屬與英飛尼迪資本組合營開拓大灣區

﹡四川成渝（００１０７）６月高速公路通行費收入按年升９﹒４９％

﹡中廣核新能源（０１８１１）６月發電量按年減２１％

﹡中國神華（０１０８８）６月份商品煤產量升０﹒８％，煤炭銷量升

３２﹒７％

﹡中化化肥（００２９７）發行１０億元人民幣超短期融資券，年利率

２﹒９５％

﹡財險（０２３２８）上半年保費收入按年升１５％至２３５３億元人民幣



《神州民企》﹡中集天達（００４４５）斥４０００萬元人民幣合資消防業務

﹡未來發展（０１２５９）擬更改公司英文名稱

﹡惠生工程（０２２３６）首６個月新合同總值１１５﹒０６億元人民幣

﹡旭輝（００８８４）發行三年期１６億元人民幣６﹒７％優先票據

﹡佳兆業（０１６３８）擬發３億美元優先票據，票息１０﹒８７５％

﹡陽光能源（００７５７）首６月收入按年升１﹒５％

﹡安踏（０２０２０）成首家加入ＢＣＩ的中國體育用品公司



《中國要聞》﹡中興通訊發布５Ｇ核心網技術趨勢白皮書

﹡安徽廣播電視台與華為開展５Ｇ＋４Ｋ融合發展合作

﹡中毅達員工集體失聯全年零收入，被上交所暫停上市

﹡美議員擬立法禁止將華為剔出黑名單，立訊精密微跌

﹡廣州商改住落地，非住宅單位可被改裝成長租公寓

﹡上市公司內部控制白皮書：報告建議七方面完善

﹡黑龍江主要領導晤馬雲：冀與阿里巴巴開展深層次合作

﹡農業農村部表示蔬菜整體價格或將高於去年，漲幅有限；農業農村部料下半

年豬肉供需關係趨緊豬價上漲壓力大

﹡廣東發布支持中小企業融資２２條，融資平台９月上線

﹡遼寧省與華潤集團簽合作協議：招商引資優化營商環境

﹡雞蛋期貨多合約刷新記錄，今年中秋蛋價高點或超去年

﹡海南證監局赴普利製藥、京糧控股、大華股份調研

﹡廣東銀保監局表示上半年各項貸款餘額同比增長近一成九

﹡ＩＥＡ料中美２０２４年分別成最大ＬＮＧ進出口國

﹡大商所表示鐵礦石期貨手續費標準調整為成交額萬分之一

﹡北京統計局表示上半年北京固定資產投資增１５％；上半年北京ＧＤＰ同比

增６﹒３％

﹡財政部擬將集體房地產納入徵稅範圍

﹡上海預計明年底南虹橋區內總部機構達２００家

﹡社保單月增持可轉債逾十億元，創今年單月新高

﹡特斯拉上海超級工廠爭取年底投產

﹡李克強稱催生更多「獨角獸企業」，擴大有效投資；李克強召開座談會：兌

現減稅降費承諾，疏通幣策傳導

﹡上交所表示本周六開展科創板交易業務通關測試；上交所將加強科創板異常

交易監控，保持發行上市常態化；上交所曾剛稱科創板漲跌幅擴至２０％減

八成漲跌停現象；針對科創板異常波動等現象有三方面準備

﹡中國持美債規模創兩年低，分析：大舉拋售機會低

﹡歐盟貿易專員表示世貿上訴法庭１２月或暫時停止運作

﹡第二次「一帶一路」聯席會議本周五北京舉行

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放１０００億；６月份滬市日均交易

量環比下降６﹒１８％

﹡官媒表示人行多舉措平抑稅期影響，料未來減少資金投放；Ｌｉｂｒａ難過

信任和監管兩重關

﹡中信證券擅自刪減招股書收中證監警示函

﹡深圳地鐵與騰訊達成戰略合作，未來有望實現無感乘地鐵

﹡微信支付夥日本阪急阪神百貨推出智慧百貨解決方案

﹡國務院任命原常駐聯合國代表馬朝旭為外交部副部長

﹡特朗普威脅對華加徵關稅，外交部表示是給磋商設置障礙

﹡商務部表示６月消費增速近１５個月高，下半年平穩有升；商務部調查指未

來一年近一成企業計劃增加消費品進口



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０８２８﹒４８點

﹡台灣民進黨秘書長指旺旺於中國補助獲益，旺旺澄清補助與中天無關



《其他消息》﹡金發局表示近日社會事件屬短期影響，業界反映暫未見走資現象；過去曾建

議縮短抽新股交割期，冀今年能落實

﹡天地圖書表示政治環境無礙書種類型多元化

﹡有市民攜行李箱進場，料花５００至１０００元購書

﹡書展開幕，市民攜行李箱進場購書

﹡仲量聯行表示６月甲級寫字樓新租出面積按月減６３％

﹡利嘉閣表示下半年樓價仍可錄３％升幅

﹡中原表示啟德住宅地本周五截標，估值１４５﹒２億元

﹡大新銀行６個月至１２個月港元定存利率升至２﹒３％

﹡信銀國際及招商永隆等銀行下調三個月定存利率

﹡深股通額度全日用９﹒２億元；滬股通額度全日用近１１億元，陸股通淨買

入１７﹒５億

﹡日本藥妝店松本清計劃在香港及越南開店

﹡匯豐連續兩年獲亞洲最佳可持續發展融資銀行及香港最佳銀行獎



《移交逃犯》﹡民建聯和何君堯分別到警總促考慮停發不反對通知書

﹡港示威者當選時代雜誌互聯網２５大具影響力人物之一

﹡數百市民昨到新城市廣場要求交代警方進入商場一事

﹡民陣表示警方承諾會就本周日遊行發不反對通知書；民陣籲政府勿將警員充

擋箭牌，促盡快回應訴求補裂撕

﹡鄭若驊再拒下台，望各界預留空間予她繼續服務社會；鄭若驊再籲市民不應

糾纏用語，促拋歧見理性坦誠溝通

﹡邱騰華稱尊重和平表達意見，但需正視過分暴力

﹡長者靜默遊行近千人響應，政總員工多已５時前離開

（ｚｚ）

