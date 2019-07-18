《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２１９．８５ 跌 １１５．７８點╱０．４２％
標普５００ ２９８４．４２ 跌 １９．６２點╱０．６５％
納斯達克 ８１８５．２１ 跌 ３７．５９點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７５３５．４６ 跌 ４１．７４點╱０．５５％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４１．０３ 跌 ８９．９４點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７１．７１ 跌 ４２．６７點╱０．７６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．９９，歐元兌美元１．１２３０
18/07/2019 07:48
《日出而作》道指跌１１５點，ｅＢａｙ上季業績佳，金價創六年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２１９．８５ 跌 １１５．７８點╱０．４２％
標普５００ ２９８４．４２ 跌 １９．６２點╱０．６５％
納斯達克 ８１８５．２１ 跌 ３７．５９點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７５３５．４６ 跌 ４１．７４點╱０．５５％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４１．０３ 跌 ８９．９４點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７１．７１ 跌 ４２．６７點╱０．７６％
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