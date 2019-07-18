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即市新聞

18/07/2019 07:55

《盤前攻略》港股繼續受美股拖累，料今早低開逾二百點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美企繼續公布業績，其中ＩＢＭ第二季營收按年跌４﹒２％，
為連續第四季下挫，但勝市場預期；美銀第二季純利升８％，符合市場預期。另外，美聯儲於美
國時間周三（１７日）下午公布褐皮書，認為美國經濟增速緩慢，其中五月至七月增速與上期報
告時分別不大。美股三大指數則繼續回吐，道指最終收報２７２１９點，跌１１５點或
０﹒４２％；納指收報８１８５點，跌３７點或０﹒４６％。標指收報２９８４點，跌１９點或
０﹒６５％。
　　
＊港股夜期低水逾百點，ＡＤＲ全面回吐＊
　
　　港股夜期收報２８４７１點，跌１４５點，低水１２２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌２１２點，報２８３８０點。預託證券普遍下挫，騰訊跌
１﹒０９％，折合港元報３５９﹒２３元。匯控跌０﹒８６％，折合港元報６４﹒４４元。中移
動跌０﹒８％，折合港元報７０﹒２８。友邦跌０﹒４％，折合港元報８５﹒１６元。長和跌０
﹒７８％，折合港元報７６﹒３５。中行跌０﹒７６％，折合港元報３﹒２４元。國壽跌
０﹒８８％，折合港元報２０﹒２７元。中海油跌１﹒３９％，折合港元報１３元。中石化升１
﹒５９％，折合港元報５﹒０８元。中聯通跌０﹒３％，折合港元報８﹒２１元。
　
＊市場持續憧憬儲局減息，望可支撐大市＊
　
　　美股近兩日受業績期影響而下挫，港股方面則繼續持觀望態度，而有「黑期」之稱的新加坡
ＨＳ５０指數現報２８３４５點，跌２１６點或０﹒７６％。港股近期成交縮減，投資者對中美
局勢反覆不定繼續觀望，同時亦期待月底聯儲局會至少減息四分一厘，相信對大市會有刺激作用
，應可帶動港股突破橫行格局。受美股業績下挫拖累，料恆指今早低開逾二百點左右，但在減息
憧憬下，跌幅或逐步收窄，並在２０天線（２９４９６）上落，投資者可考慮一開市即部署開倉
搏反彈，相信波幅約有逾百點左右。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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