《國金與投資－曾廣標》中美關係又臨破裂？

《國金與投資》大阪習特會達成臨時妥協，美方暫不再加徵關稅及中美雙方同意恢復經貿磋

商，曾經令市場鬆一口氣。然而，兩國關係錯綜複雜，矛盾重重，近期也不斷有吵架的消息入市

，特別是特朗普連續發功，指中方不守諾言大量採購美國農產品，謂他與習近平的友誼已不再那

麼親密及正受到考驗，他預期中美貿易談判會是漫漫長路，並且不排除會對其餘總值３０００多

億美元的中國貨品加徵關稅。他的態度令環球股市有所顧忌，近日普遍偏軟，不過，跌幅不算大

，皆因股市的實質焦點在於美國聯儲局７月尾召開會議後是否有減息宣布，以及大企業正開始陸

續宣布第二季業績，而特朗普一向喜歡出口術，市場雖有擔心，但即時仍未至於相信中美關係又

再破裂。



＊特朗普大口，為討好粉絲＊



首先要留意的是，特朗普近期富爭議性的言論，主要還是為了明年大選舖路，例如，他公開

指控四名非白人移民後代的民主黨女議員若不愛美國不如返回「祖家」，令到民主黨控制的眾議

院對他通過了譴責議案，然而，民調卻顯示，他的「男性白人至上」的言論令更多共和黨籍民眾

支持他。



習特大阪妥協的內容還包括美國放寬對華為的禁運，而中國則較為大量採購美國農產品。對

特朗普而言，中國恢復採購大豆等，有利於他鞏固美國農民的票源，至於稍為放生華為，則亦有

利於美國鄉郊地方暫時繼續買華為的通訊設備。



＊放生華為，節外生枝＊



然而，由於白宮內部對放生華為的程度有不同看法，遲遲未能批准美國企業對華為恢復供貨

，令到中方不滿，因而亦未開始恢復大量採購美國農產品。在這種情況下，中美貿易代表只是繼

續通電話，而未能恢復面對面談判。



當白宮準備局部放生華為之際，在國會內來自反中國勢力的兩黨議員，準備聯手通過議案反

對放寬對華為的禁運，堅稱華為替中國政府當間諜。北京當然完全否認有關指控並且要求白宮對

華為全面解禁，一時之間，特朗普亦未能作出決擇。



華為方面，任正非表明不重視美方是否解禁，而事實上，由於被打壓，華為已決定在美國大

幅裁員１０００人，準備退出美國甚至是加拿大市場。



＊北戴河會議，不會單方面讓步＊



若果美方在華為問題上不讓步，則中方也不可能恢復大幅採購美國農產品，否則中國政府難

以作出交待。中國的經貿代表負責人除了副總理劉鶴之外，已加入商務部長鍾山，即變成與美方

萊特希澤和姆欽均變成是「二對二」，西方輿論傾向於認為雙方都是「一鴿一鷹」，美方姆欽是

鴿，萊特希澤是鷹，而中方劉鶴是鴿，鍾山是鷹。中方則有消息謂，鍾山有較多外交談判經驗，

以補劉鶴的不足，西方媒體亦指出，中國最高層正７月至８月間在北戴河召開非正式會議，出席

者還有退休元老們，因此，在這個時候，中方很難會單方面對特朗普讓步。



＊美全面徵關稅，自損更多＊



不過，我認為特朗普謂可能對全部中國貨品徵收關稅，卻顯然沒有甚麼底氣，他過去不會說

「可能」之類的字眼，而會直接哃嚇。問題在於在早前的聽證會上，逾九成美國企業都反對再加

徵關稅，指出主要將會由美國企業和消費者「埋單」，而非特朗普所說的會令到中國企業損失慘

重。



當然，全面升級的關稅戰亦會令到部分企業和資金離開中國，對中國經濟也會是進一步的打

擊。然而，在大選前特朗普非到必要關頭，不會冒險讓關稅戰全面升級，以破壞現時勢頭尚佳的

美國經濟和股市，為他自己的連任機會「倒米」。



＊貿易代表團，宜及早面對面會談＊



短期的關鍵應在於中美高層經貿代表在連番電話通話後，能否達成面對面會談的共識，新一

輪將是美國代表團訪華，之後是中國代表團回訪。若能夠成事，即大阪習特會的共識仍將主導兩

國談判前景，反之，若只是通電話各自表述，則今後可能還會有較多壞消息傳出，令到環球股市

出現新的恐慌。《資深評論員 曾廣標》

