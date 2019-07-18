《行內行外－梁崇讓》怨氣沖天從何而來？

《行內行外》香港約有八百多萬人口，無論社會訴求是甚麼？但出現過百萬人上街遊行來表

達訴求，政府絕不能有所輕視，筆者十多年前已在文章指出，香港未來將成為遊行「示威之都」

，當時筆者並非無的放矢，時至今日事實已擺在眼前，香港現時每年大大小小的遊行請願活動，

十隻手指已不足數了，近期的情況更趨嚴重，每次遊行示威請願者都各自有其目的，但最大原因

走不出「怨氣」兩字。



＊香港是怨氣之都？＊



前任財經事務局局長馬時亨道出了香港是怨氣之都，那怨氣從何而來呢？相信大家都心中有

數，至於社會出現的怨氣，政府必然是責無旁貸要去解決。所謂「冰封三尺，非一日之寒」，因

此怨氣絕非一朝一夕累積的，只怪有關當局官員從不貼地了解大眾市民的訴求，只在開著冷氣的

辦公室開會。而最為愚笨的方法，就是往往請外國學府或機構來做調查分析報告，這樣必然遠離

民意，故也不能洞悉「怨氣」由何而生？



就以金融服務業的證券及期貨業為例，近２０多年，有關當局不僅沒有推出扶持本土業界和

從業員的政策，且還不斷收緊條例和指引，不少公司為了符合法規，合規部門的支出不斷增加，

但在收入方面，卻因法規的要求和零佣金的惡性競爭下不斷縮減，試問行業人士怎可能沒有怨氣

呢？而最受傷害的自然是業界從業員了。



＊業界意見常被漠視＊



當然有關當局每次在推行政策前都會做足功夫，先找一些學者來個思想引導，然後再進行業

界諮詢，甚至公開諮詢，只是業內人士早已曉得，所謂的諮詢，只是表面循例式的假諮詢，因為

有關當局一定會按他們的既定政策行事，從不理會本土業界意見，加上諮詢的內容複雜難解，誤

解或遞交了便變成了贊同者，因此得出來的結果往往只是少部分人的意見，真正的意見便無法得

到反映。有關官員又鮮與業界基層溝通，甚至漠視基層的意見和感受，試問政策又何能貼地？



在日積月累下，這自然便產生了怨氣，更何況現時的金融業和有關當局架構下的諮詢委員會

，包括港交所（００３８８）董事局等等的組成都是由有政府當局控制，意見當然又是以政府主

導為依歸。至於立法會業界代表，也是由公司法人票選出來的，未必能真正代表業界基層，也不

能真實反映基層從業員的訴求和苦況。雖然業界從業員為了自身的權益，曾經舉行了多次遊行來

表達訴求，但總是不得要領，官員的態度和意見依然故我。由於證券和期貨業是受政府發牌的規

管行業，部分業界人士總有些投鼠忌器，集會活動和遊行人數有所影響，而表達訴求也不受當局

重視，故怨氣只會愈積愈深，作為國際金融中心，作為香港經濟支柱的證券及期貨業也是這樣，

其他行業和社會階層的情況也可想而知了。



＊零售生意差移民增＊



多年前，香港在全球競爭力和個別經濟領域上排名都是世界第一，可惜這些排名時至今日已

每況愈下，最為人所知的樓價高踞世界第一，其次是去年股市集資額仍佔據全球第一位。不過香

港近期社會不穩定直接影響資金的取向，大型啤酒企業百威亞太已宣布取消在港上市計劃，又傳

出阿里巴巴短期內會遞交上市申請，但因市況的不明朗，其集資額也可能作相應調整，至於最後

會否拍板或打退堂鼓？則仍拭目以待！只是無論結果甚樣，如本港未來的政治和社會環境未有改

善，相信資金會漸漸撤離香港，莫說會失去全球集資額一哥的寶座，恐怕香港經濟也會變成負增

長。



在筆者執筆之時資料顯示：香港出口已連跌七個月，貿發局將今年香港出口增長預測，由百

分之五調低到百分之二，香港化妝品零售業龍頭莎莎國際（００１７８）宣布其生意額急挫一成

，至於有些專攻內地客的零售區，生意額更回落兩成。資料公布零售業銷售額也連跌四個月，而

近期示威持續，更擴展至社區商場和旅遊旺點，雖時近暑假旅遊消費旺季，料商舖仍將受嚴重打

擊。估計目前生意上升的只有移民公司了，有調查顯示６月份的移民查詢急升三至五倍，實質申

請個案多了一倍，這確實不是一個好現象。



＊金融機構紛紛裁員＊



後記：香港雖被喻為國際金融中心，但同時也被謔稱為國際提款機，只因一旦香港有任何風

吹草動，國際大鱷便會趁機製造形勢在市場上下其手，因此以香港目前社會的狀況，料大市短期

動盪難免。最不幸的是自金融海嘯後，金融業已難再現鋒芒，加上科技發展一日千里，很多金融

崗位已可由電腦和ＡＩ取代。



近日已有多間國際金融機構傳出大規模裁員的消息，德銀早已公開宣布全球大裁員、匯控（

００００５）也在削減人手、法巴星港研究部縮減人手，上周末《彭博》報道法興為了重組投行

業務已開始在倫敦裁員，可見金融業未來人手招聘並不樂觀，也不再是職場的天子嬌子了，更何

況數據顯示今年上半年中港兩地的併購交易總值和總量分別創出自１３年至１４年以來的新低，

交易總值跌近四成，總量則跌超過兩成，而尋找初創企業的風險投資在中國也是價量齊跌，投資

額大減近八成，而量則少了一半，這全都是和金融業有直接關係的商貿活動，從數字上看，真是

見葉知秋了。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

