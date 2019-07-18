《經濟通通訊社１８日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月未經審核綜合管理帳目的初步審核，由於營銷及推廣開支減少，預期公司將轉虧為盈。
公司預期中期業績將於８月底前公布。（ａｌ）
18/07/2019 08:34
【企業盈喜】貓眼（１８９６）中期料虧轉盈，營銷及推廣開支減少
《經濟通通訊社１８日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月未經審核綜合管理帳目的初步審核，由於營銷及推廣開支減少，預期公司將轉虧為盈。
公司預期中期業績將於８月底前公布。（ａｌ）
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