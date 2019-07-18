《凱文隨筆－凱文》特朗普的美國夢，是黃粱夢？還是噩夢？

《凱文隨筆－凱文》現年７７歲的美國參議院多數黨領袖麥康奈爾

（Ｍｉｔｃｈ Ｍｃ Ｃｏｎｎｅｌｌ）玩政治玩了最少３０幾年，只說自１９８４年起當參議

員，也當了五屆，但對答表現跟英國未來首相約翰遜這個「新丁」同樣不堪。



話說特朗普日前發推特，叫四名非白人（即所謂有色種族）的美國國會女議員滾回她們原屬

的族裔國家去。其政敵就煞有介事地要在國會發動議案予以譴責，結果既有趣，又是有啟示性，

共和民主兩黨議員各為其主，投了黨的路線一票（即意味著不分是非黑白，只有黨的路線的公然

對立），唯獨４名共和黨議員倒戈，其中一人還是即將退休。



從這次表決結果判斷，美國整個國會，備勇氣、具人格、堅持公義、敢說「皇帝沒有穿衣」

的也就只是３個人而已。國會議員可代表全國人民嗎？根據民主選舉的原則，答案是絕對肯定的

。



麥康奈爾是特朗普的鐵粉，過去日子有關特朗普任何的不是，他就是保駕護航；天道好輪迴

啊！ＣＮＮ記者有備而來，先問他總統叫民選議員滾回自己祖國，是否種族歧視的行為，麥康奈

爾在腦海中既搬出了僵化的台辭，也拾人牙慧說：「意識形態之異也」，牛頭就是不搭馬嘴。好

了，再問，如果有人叫你太太趙小蘭（特朗普政府的現任運輸部長）滾回中國去又如何，他答非

所問，竟然扯到了其華裔太太如何實現「美國夢」去了。



其實，沒有必要搞甚麼譴責議案，特朗普根本就是美國近二百五十年文化的集大成者，他跟

歷任總統的分別，也許就是他口直心快，不好「岳不群」那套招數，得罪別人也只是這個膏粱子

弟的生活習慣而已。



與此同時，中國駐巴基斯坦大使趙立堅也在推特發言，指全球３７個國家支持中國對新疆的

治理，以美國為首的反對國家也只有２２個；他也提到華盛頓特區的白人從來不去東南區，因為

那是黑人、拉美人集結地。言論引起了前美國駐聯合國大使賴斯（Ｓｕｓａｎ Ｒｉｃｅ）的不

滿，用了「可恥的種族主義者」來形容趙立堅，是否套錯了人？趙立堅的言論只是事實的陳述，

即便是未曾去過美國的人，也常聽說過這種事。互聯網的世代，沒有事是可以隱瞞了。賴斯也是

有色人種，對特朗普的言論未見其用上了「可恥的種族主義者」這般激烈的詞兒，足見有些人確

實是不爭氣的。



美國人愛說美國夢。特朗普一把年紀也在編織「令美國再偉大」的黃粱夢。已歸化或在美國

出生的有色人種，也有他們的夢想，就是改變他們在美國的命運，於是越來越多的有色人種參政

。



有色人種在美國歷來編寫的都是血淚史。黑人在１５０年前幸運地搭上了「不是為解放黑奴

」而打的「南北戰爭」列車，揭開了改變命運的歷史篇章；及後的一百年，他們只是不再世代為

奴，但黑人在生活的各個範疇中（如孩子上的學校、坐的校巴、去的酒吧、住的旅館，無不「劃

清黑白」）仍是備受歧視，遂有民權女權運動，史家稱之為「第二次內戰」。五十年又過去了，

自稱「對冒犯任何人都毫無顧忌的」特朗普來了，高舉自己那種歐洲白人後代的優越性。



美國的「第三次內戰」早已在醞釀，只是事態未發展到臨界點，一旦像林肯及馬丁路德金（

可悲的是二人都死於非命）這種賢人冒起來，振臂一呼，又是一場轟轟烈烈的對決；歷史有其必

然性，也有其偶然性，說不定，特朗普就是這樣的一個「賢人」。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

