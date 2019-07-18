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18/07/2019 10:09

《凱文隨筆－凱文》特朗普的美國夢，是黃粱夢？還是噩夢？

　　《凱文隨筆－凱文》現年７７歲的美國參議院多數黨領袖麥康奈爾
（Ｍｉｔｃｈ　Ｍｃ　Ｃｏｎｎｅｌｌ）玩政治玩了最少３０幾年，只說自１９８４年起當參議
員，也當了五屆，但對答表現跟英國未來首相約翰遜這個「新丁」同樣不堪。

　　話說特朗普日前發推特，叫四名非白人（即所謂有色種族）的美國國會女議員滾回她們原屬
的族裔國家去。其政敵就煞有介事地要在國會發動議案予以譴責，結果既有趣，又是有啟示性，
共和民主兩黨議員各為其主，投了黨的路線一票（即意味著不分是非黑白，只有黨的路線的公然
對立），唯獨４名共和黨議員倒戈，其中一人還是即將退休。

　　從這次表決結果判斷，美國整個國會，備勇氣、具人格、堅持公義、敢說「皇帝沒有穿衣」
的也就只是３個人而已。國會議員可代表全國人民嗎？根據民主選舉的原則，答案是絕對肯定的


　　麥康奈爾是特朗普的鐵粉，過去日子有關特朗普任何的不是，他就是保駕護航；天道好輪迴
啊！ＣＮＮ記者有備而來，先問他總統叫民選議員滾回自己祖國，是否種族歧視的行為，麥康奈
爾在腦海中既搬出了僵化的台辭，也拾人牙慧說：「意識形態之異也」，牛頭就是不搭馬嘴。好
了，再問，如果有人叫你太太趙小蘭（特朗普政府的現任運輸部長）滾回中國去又如何，他答非
所問，竟然扯到了其華裔太太如何實現「美國夢」去了。

　　其實，沒有必要搞甚麼譴責議案，特朗普根本就是美國近二百五十年文化的集大成者，他跟
歷任總統的分別，也許就是他口直心快，不好「岳不群」那套招數，得罪別人也只是這個膏粱子
弟的生活習慣而已。

　　與此同時，中國駐巴基斯坦大使趙立堅也在推特發言，指全球３７個國家支持中國對新疆的
治理，以美國為首的反對國家也只有２２個；他也提到華盛頓特區的白人從來不去東南區，因為
那是黑人、拉美人集結地。言論引起了前美國駐聯合國大使賴斯（Ｓｕｓａｎ　Ｒｉｃｅ）的不
滿，用了「可恥的種族主義者」來形容趙立堅，是否套錯了人？趙立堅的言論只是事實的陳述，
即便是未曾去過美國的人，也常聽說過這種事。互聯網的世代，沒有事是可以隱瞞了。賴斯也是
有色人種，對特朗普的言論未見其用上了「可恥的種族主義者」這般激烈的詞兒，足見有些人確
實是不爭氣的。

　　美國人愛說美國夢。特朗普一把年紀也在編織「令美國再偉大」的黃粱夢。已歸化或在美國
出生的有色人種，也有他們的夢想，就是改變他們在美國的命運，於是越來越多的有色人種參政


　　有色人種在美國歷來編寫的都是血淚史。黑人在１５０年前幸運地搭上了「不是為解放黑奴
」而打的「南北戰爭」列車，揭開了改變命運的歷史篇章；及後的一百年，他們只是不再世代為
奴，但黑人在生活的各個範疇中（如孩子上的學校、坐的校巴、去的酒吧、住的旅館，無不「劃
清黑白」）仍是備受歧視，遂有民權女權運動，史家稱之為「第二次內戰」。五十年又過去了，
自稱「對冒犯任何人都毫無顧忌的」特朗普來了，高舉自己那種歐洲白人後代的優越性。

　　美國的「第三次內戰」早已在醞釀，只是事態未發展到臨界點，一旦像林肯及馬丁路德金（
可悲的是二人都死於非命）這種賢人冒起來，振臂一呼，又是一場轟轟烈烈的對決；歷史有其必
然性，也有其偶然性，說不定，特朗普就是這樣的一個「賢人」。
　
（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取
得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ　Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

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