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即市新聞

18/07/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為
紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，
股價因而波幅加大，買賣時應加以留意。
　　標準資源（０００９１）早於今年６月中公布「二供一」，供股價每股１２仙，將於８月１
日除權，供股權買賣日期為８月１４日至２１日，供股股份９月６日起買賣。

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　開始買賣
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　華人飲食（０８２７２）　四十合一　　　１８╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　亞投金融（０００３３）　十合一　　　　２３╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　浩倫農科（０１０７３）　十合一　　　　２５╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　標準資源（０００９１）　二供一，　　　０１╱０８　　５╱８－９╱８　　０６╱０９　
　　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
　中國透雲（０１３３２）　四合一　　　　０８╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　科地農業（０８１５３）　四十合一　　　１２╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　南華金融（００６１９）　二供三，　　　１３╱０８　１５╱８－２１╱８　１９╱０９
　　　　　　　　　　　　　供股價４２仙
　亞洲能源（００３５１）　五合一　　　　１９╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　萬德金融（０８１６３）　十合一　　　　１９╱０８　　　　　－　　　　　　　－　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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