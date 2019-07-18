【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１８日專訊》上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為

紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，

股價因而波幅加大，買賣時應加以留意。

標準資源（０００９１）早於今年６月中公布「二供一」，供股價每股１２仙，將於８月１

日除權，供股權買賣日期為８月１４日至２１日，供股股份９月６日起買賣。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －

亞投金融（０００３３） 十合一 ２３╱０７ － －

浩倫農科（０１０７３） 十合一 ２５╱０７ － －

標準資源（０００９１） 二供一， ０１╱０８ ５╱８－９╱８ ０６╱０９

供股價１２仙

中國透雲（０１３３２） 四合一 ０８╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 １２╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三， １３╱０８ １５╱８－２１╱８ １９╱０９

供股價４２仙

亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －

萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －

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（ｅｃ）

