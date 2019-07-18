《經濟通通訊社１８日專訊》晉商銀行（０２５５８）首掛開３﹒９５元，較招股價
３﹒８２元高出３﹒４％，暫成交約１２７萬股，涉資５０７萬元。
不考慮交易費用，每手１０００股賺１３０元。（ｓｃ）
18/07/2019 09:21
《新股掛牌》晉商行（２５５８）首掛開３﹒９５元高招股價逾３％
《經濟通通訊社１８日專訊》晉商銀行（０２５５８）首掛開３﹒９５元，較招股價
３﹒８２元高出３﹒４％，暫成交約１２７萬股，涉資５０７萬元。
不考慮交易費用，每手１０００股賺１３０元。（ｓｃ）
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