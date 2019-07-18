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即市新聞

18/07/2019 09:22

受美股拖累，港股低開２００點報２８３９３點，國指跌９０點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股回吐，今早亞洲股市普遍低開低走，日經跌２１５點
，首爾指數跌６點。港股方面今早亦低開２００點，再失１０天線（２８４４９點）及２０天線
（２８５０６點），舜宇（０２３８２）低開近２％為恆指股跌幅榜首，另外內險股跌幅顯著，
國壽（０２６２８）、平保（０２３１８）跌逾１％。恆生指數開報２８３９３，跌２００點或
跌０﹒７０％，主板成交１５﹒２６億元。國企指數開報１０７５７點，跌９０點或０﹒８３％

　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３８％，報６４﹒７５元；港交所
（００３８８）跌０﹒７３％，報２７１﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒８８％，報３６０
元；中移動（００９４１）跌１﹒０６％，報７０﹒１元；友邦保險（０１２９９）跌
１﹒０５％，報８４﹒６元。
　
　　恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　８６﹒５０元　　　跌１﹒７０％
　　申洲國際（０２３１３）　１０９﹒２０元　　　跌１﹒６２％
　　石藥集團（０１０９３）　　１３﹒３０元　　　跌１﹒４８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒０６元　　　跌１﹒３１％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒２８元　　　跌１﹒２３％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒２０元　　　跌１﹒２２％
　　中國平安（０２３１８）　　９３﹒２５元　　　跌１﹒２２％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒２１元　　　跌１﹒１７％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒５６元　　　跌１﹒１２％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒１０元　　　跌１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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