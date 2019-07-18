《盤後部署》港股築小型頭肩頂，若穿兩萬八，需考驗２７５００

《經濟通通訊社１８日專訊》中美兩國達成貿易協議的道路漫長，加上美國鐵路運輸股份

ＣＳＸ業績疲弱，拖累美股三大指數連續第二日下跌，港股亦承接外圍跌勢，早段跌過逾２００

點，收市仍軟逾百點，連跌兩日，累跌１５７點。

港股今早低開２００點，跌穿１０天線（２８４５６點）及２０天線（２８５１０點），隨

後迅即收窄跌幅至８１點，見２８５１１，但已是全日最高位，之後仍維持逾百點跌幅，收市走

低１３１或０﹒４６％，報２８４６１點，全日成交６０５﹒８７億，較上日增加０﹒９％。國

企指數收報報１０７８４，跌０﹒５８％或跌６３點。

Ａ股表現疲弱，當中，上證收報２９０１，跌３０點或跌１﹒０４％，全日成交

１４９０﹒８９億元人民幣。深證成份指數報９１５４，跌１４７點或跌１﹒５８％，全日成交

２１３９﹒７１億元人民幣。



＊美國企業業績未見減弱，聯儲局本月不急於減息＊



美股近期接連破頂，主要受惠於市場對聯儲局今個月減息的憧憬，惟最近兩日受累中美貿易

關係緊張而略為回落。據上一次聯儲局減息的經驗，即２００８年，聯儲局並未在道指於

２００７年１０月創新高之時減息，而是在三個月後，才宣布減息０﹒７５厘。

事實上，目前美國企業業績未見走樣，美國銀行、摩根大通等美國五大銀行單季盈利更創紀

錄，首次突破３００億美元，而當年美國銀行和美聯銀行第四季盈利劇減逾九成。數據顯示，截

至目前，超過七成標指成分股已公布第二季業績，平均盈利增長約３﹒１％，約有八成半盈利表

現勝市場預期。

據最新利率期貨顯示，本月減息機率仍有１００％，惟減息０﹒２５厘的機會率，由上星期

７５﹒５％跌至最新６５﹒５％，減息０﹒５厘則由２４％增至３４﹒５％。

黃金及債券均與利率關係密切，前者暫未見回落，後者近日則有回落趨勢。紐約期金隔晚因

美匯弱勢而顯著向上，收報１４２２﹒２美元，進一步接近近日創下的六年高位１４３４﹒３美

元。至於美國１０年期國債孳息率，自本月４日的約１﹒９５厘，一度升至１１日的２﹒１厘，

惟目前則重回２﹒０５厘水平。

縱合以上分析，目前未有充分理據支持聯儲局急於本月減息，投資者宜持續留意美國經濟數

據。其中，本港時間今晚將會有美國７月費城聯儲製造業指數，預估為５，前值為０﹒３，以及

上周首次申領失業救濟金人數，預估為２１﹒６萬，前值為２０﹒９萬。



＊若破百天線，恆指或試２９０００＊



中美貿易戰膠著，《華爾街日報》引述消息人士稱，特朗普政府正研究如何應對中國提出放

寬華為制裁的要求，又指，自從月初Ｇ２０習特會以來，雙方沒有安排過面對面磋商。而中方在

貿易戰態度上亦持續強硬，《環球時報》總編輯胡錫進發布推文稱，中國非常堅持美國取消所有

加徵的關稅。雙方現時仍未有正式會晤，亦未見重新通電話，氣氛轉趨緊張，不利市場投資氣氛

。

技術走勢上，港股現時有築起小型頭肩頂的跡象，頸線位置約於２８０００，若稍後恆指跌

穿此水平，料會有一波小型下跌浪，或需回補上月１８－１９日的上升裂口底部（約２７５８４

）。而倘若恆指升破約１００天線（約２８６４２）位置，該形態則可能告終，恆指並會上試

２９０００關口，投資者宜留意本港時間８月１日凌晨公布的聯儲局議息會議結果。（ｓｃ）

