【貿易開戰】美國商務部長：中美兩國還需解決一系列重大問題

《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部長羅斯表示，美國及中國仍需努力解決知識產權盜

竊、結構性改革及產業補貼等重大問題，才能達成任何貿易協議。

他稱，這是一個漫長而複雜的過程，同時條款亦要確保加入執行機制。

另外據外電報道，中美貿易磋商仍處於停滯狀態，華盛頓方面正在評估將在多大程度上允許

美國企業與華為有業務往來。（ｍｎ）

