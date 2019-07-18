《外地經濟》聯儲局褐皮書：美國經濟前景基本樂觀

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局發表褐皮書稱，雖然美國貿易政策引起混亂，但經濟近

數周繼續以溫和的步伐增長，消費者開支增加，整體前景基本樂觀。

褐皮書的摘要部分顯示出在７月３０至３１日聯儲局會議前，美國經濟狀況基本良好，不過

亦發現企業正憂慮供應鏈、關稅及簽證等問題，市場普遍預期聯儲局將在會議上減息。

報告指出，運輸公司的業務正在走下坡，製造業出現與貿易相關的問題，甚至在一些情況下

受到政府的關稅影響，導致出現搬遷生產線及裁員等情況（ｍｎ）

