《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局發表褐皮書稱，雖然美國貿易政策引起混亂，但經濟近
數周繼續以溫和的步伐增長，消費者開支增加，整體前景基本樂觀。
褐皮書的摘要部分顯示出在７月３０至３１日聯儲局會議前，美國經濟狀況基本良好，不過
亦發現企業正憂慮供應鏈、關稅及簽證等問題，市場普遍預期聯儲局將在會議上減息。
報告指出，運輸公司的業務正在走下坡，製造業出現與貿易相關的問題，甚至在一些情況下
受到政府的關稅影響，導致出現搬遷生產線及裁員等情況（ｍｎ）
18/07/2019 08:30
《外地經濟》聯儲局褐皮書：美國經濟前景基本樂觀
《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局發表褐皮書稱，雖然美國貿易政策引起混亂，但經濟近
數周繼續以溫和的步伐增長，消費者開支增加，整體前景基本樂觀。
褐皮書的摘要部分顯示出在７月３０至３１日聯儲局會議前，美國經濟狀況基本良好，不過
亦發現企業正憂慮供應鏈、關稅及簽證等問題，市場普遍預期聯儲局將在會議上減息。
報告指出，運輸公司的業務正在走下坡，製造業出現與貿易相關的問題，甚至在一些情況下
受到政府的關稅影響，導致出現搬遷生產線及裁員等情況（ｍｎ）
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