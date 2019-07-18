《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利增長４％勝預期，受雲業務帶動

《經濟通通訊社１８日專訊》ＩＢＭ第二季盈利增長４％至２５億美元，經調整後每股盈利

３﹒１７美元，高於預期的３﹒０７美元，受惠於高利潤的雲計算業務不斷增長所推動。而總收

入則下跌４﹒２％，至１９１﹒６億美元，因傳統硬件銷售業務疲軟，但整體仍符合市場預期。

ＩＢＭ上周完成與Ｌｉｎｕｘ製造商ＲｅｄＨａｔ的雲業務合併，ＩＢＭ第二季包括分析、

網絡安全及人工智能在內的雲計算及認知軟件業務的收入增長３﹒２％至５６﹒５億美元，高於

市場預期。（ｍｎ）

