《經濟通通訊社１８日專訊》ＩＢＭ第二季盈利增長４％至２５億美元，經調整後每股盈利
３﹒１７美元，高於預期的３﹒０７美元，受惠於高利潤的雲計算業務不斷增長所推動。而總收
入則下跌４﹒２％，至１９１﹒６億美元，因傳統硬件銷售業務疲軟，但整體仍符合市場預期。
ＩＢＭ上周完成與Ｌｉｎｕｘ製造商ＲｅｄＨａｔ的雲業務合併，ＩＢＭ第二季包括分析、
網絡安全及人工智能在內的雲計算及認知軟件業務的收入增長３﹒２％至５６﹒５億美元，高於
市場預期。（ｍｎ）
18/07/2019 08:53
《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利增長４％勝預期，受雲業務帶動
《經濟通通訊社１８日專訊》ＩＢＭ第二季盈利增長４％至２５億美元，經調整後每股盈利
３﹒１７美元，高於預期的３﹒０７美元，受惠於高利潤的雲計算業務不斷增長所推動。而總收
入則下跌４﹒２％，至１９１﹒６億美元，因傳統硬件銷售業務疲軟，但整體仍符合市場預期。
ＩＢＭ上周完成與Ｌｉｎｕｘ製造商ＲｅｄＨａｔ的雲業務合併，ＩＢＭ第二季包括分析、
網絡安全及人工智能在內的雲計算及認知軟件業務的收入增長３﹒２％至５６﹒５億美元，高於
市場預期。（ｍｎ）
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