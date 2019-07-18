《經濟通通訊社１８日專訊》南韓央行３年來首次減息，因與日本的貿易爭端令已經放緩的
南韓經濟面臨更大風險。
央行宣布，將指標利率下調２５個點子１﹒５０％，市場原本預期央行將在下個月才減息。
韓圜走軟，現跌０﹒２％至１１８１﹒２韓圜兌一美元，因今次提前減息表明央行可能很快
會再次調低利率。（ｍｎ）
18/07/2019 10:35
《地區經濟》南韓央行意外減息四分一厘
《經濟通通訊社１８日專訊》南韓央行３年來首次減息，因與日本的貿易爭端令已經放緩的
南韓經濟面臨更大風險。
央行宣布，將指標利率下調２５個點子１﹒５０％，市場原本預期央行將在下個月才減息。
韓圜走軟，現跌０﹒２％至１１８１﹒２韓圜兌一美元，因今次提前減息表明央行可能很快
會再次調低利率。（ｍｎ）
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