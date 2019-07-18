《地區經濟》日本出口連跌７個月，對中國出口大跌一成

《經濟通通訊社１８日專訊》日本６月出口連續第７個月下跌，受累於中美貿易摩擦、中國

經濟增長放緩及貿易保護主義高漲。

６月出口較上年同期下跌６﹒７％，受油輪及對中國汽車零件和鋼管銷售減少所累，市場原

預期只下跌５﹒６％。

日本６月對美國出口增長４﹒８％，連續第９個月增加，受惠於生產半導體的設備以及汽車

出口。對美國進口減少２﹒５％，令日本對美國貿易順差增加１３﹒５％，達到６６９９億日圓

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６月對中國出口大減１０﹒１％，為連續第４個月下降，對亞洲出口亦下跌８﹒２％。（ｍ

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