《經濟通通訊社１８日專訊》日本６月出口連續第７個月下跌，受累於中美貿易摩擦、中國
經濟增長放緩及貿易保護主義高漲。
６月出口較上年同期下跌６﹒７％，受油輪及對中國汽車零件和鋼管銷售減少所累，市場原
預期只下跌５﹒６％。
日本６月對美國出口增長４﹒８％，連續第９個月增加，受惠於生產半導體的設備以及汽車
出口。對美國進口減少２﹒５％，令日本對美國貿易順差增加１３﹒５％，達到６６９９億日圓
。
６月對中國出口大減１０﹒１％，為連續第４個月下降，對亞洲出口亦下跌８﹒２％。（ｍ
ｎ）
18/07/2019 11:01
《地區經濟》日本出口連跌７個月，對中國出口大跌一成
《經濟通通訊社１８日專訊》日本６月出口連續第７個月下跌，受累於中美貿易摩擦、中國
經濟增長放緩及貿易保護主義高漲。
６月出口較上年同期下跌６﹒７％，受油輪及對中國汽車零件和鋼管銷售減少所累，市場原
預期只下跌５﹒６％。
日本６月對美國出口增長４﹒８％，連續第９個月增加，受惠於生產半導體的設備以及汽車
出口。對美國進口減少２﹒５％，令日本對美國貿易順差增加１３﹒５％，達到６６９９億日圓
。
６月對中國出口大減１０﹒１％，為連續第４個月下降，對亞洲出口亦下跌８﹒２％。（ｍ
ｎ）
|生財有道18/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保93元以下分段吸納
|生財有道18/07/2019
峰滙金融料下半年恒指達31700點，籲買本港地產股及內地消費股
|剖析天下18/07/2019
爸媽熱搜 下一代出路
|國際動態18/07/2019
眾議院通過 譴責特朗普種族言論
|生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
|生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰