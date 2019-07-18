《國際要聞》美國眾議院投票擱置彈劾特朗普

《經濟通通訊社１８日專訊》美國眾議院擱置民主黨議員提出的彈劾總統特朗普的議案，此

前一日眾議院通過譴責特朗普種族主義言論。

眾議院以３３２票對９５票否決民主黨眾議員Ａｌ Ｇｒｅｅｎ提出的總統彈劾案，在

２３５位民主黨議員中有１３７位投票贊成擱置。（ｍｎ）

