《經濟通通訊社１８日專訊》美國眾議院擱置民主黨議員提出的彈劾總統特朗普的議案，此
前一日眾議院通過譴責特朗普種族主義言論。
眾議院以３３２票對９５票否決民主黨眾議員Ａｌ Ｇｒｅｅｎ提出的總統彈劾案，在
２３５位民主黨議員中有１３７位投票贊成擱置。（ｍｎ）
18/07/2019 12:18
《國際要聞》美國眾議院投票擱置彈劾特朗普
《經濟通通訊社１８日專訊》美國眾議院擱置民主黨議員提出的彈劾總統特朗普的議案，此
前一日眾議院通過譴責特朗普種族主義言論。
眾議院以３３２票對９５票否決民主黨眾議員Ａｌ Ｇｒｅｅｎ提出的總統彈劾案，在
２３５位民主黨議員中有１３７位投票贊成擱置。（ｍｎ）
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