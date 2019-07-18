【脫歐之後】巴尼耶：英國威脅硬脫歐是完全沒有作用

《經濟通通訊社１８日專訊》歐盟負責英國退歐事務談判首席代表巴尼耶表示，對於英國無

協議脫歐的威脅不為所動，若英國選擇硬脫歐將需要面對後果。

他稱，英國有完整的資訊、有執行能力，亦知道歐盟方面的運作方式，認為英國一開始就知

道使用威脅手法是沒有用的，只有達成脫歐協議才是英國循序離開歐盟的唯一一條路。（ｍｎ）

