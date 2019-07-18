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18/07/2019 08:56

【企業盈警】正美（８１３５）料中期盈轉虧，汽車玻璃業務現虧損

　　《經濟通通訊社１８日專訊》正美豐業（０８１３５）宣布，截至今年６月３０日止之半年
度業績，集團預料錄得淨虧損，而去年同期則錄得淨溢利。
　　公司解釋，錄得盈轉虧主要由於相對於２０１８年同期，公司汽車玻璃業務出現持續虧損；
及由於不可預見的中國營商環境致使公司於商業顧問服務部門的項目進一步延期，導致該部門收
益大幅下跌。
　　有關集團中期業績公告將於８月刊發。（ｕｌ）

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