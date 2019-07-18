《窩輪豪情－梁業豪》化解仇怨，急不容緩！

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業

、消費者服務業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

港鐵（０００６６）、國泰航空（００２９３）與中國財險（０２３２８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選小米集團（０１８１０）、北京控股（００３９２）與北控水務（００３７１）。

看來，投資者都憂慮本周末香港暴力事件會升級，影響經濟、民生與外資營商者的信心，港

股因而表現偏淡。小部分執法者與示威人士的不理性與暴力令雙方累積的仇怨愈來愈深，港府高

官卻任由事件惡化，令社會更加撕裂。只求安居樂業，和平表達訴求的市民可以做些甚麼？只怕

「穩定繁榮」這四個字很快已不能被用作形容我們的城市，香港的金融中心地位亦會受影響。大

部分港股投資者持有的是現貨，但外資大戶將可找到大舉利用衍生工具造淡圖利的機會。各位港

府高官應該清楚明白當中利害關係，但為何仍不趕快放下官威，主動化解仇怨呢？

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

