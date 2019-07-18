《談國論企－黎偉成》中國出口提質進口消費品大增

《談國論企》中國的對外貿易在２０１９年上半年保持穩定增長的同時，進出口商品結構有

明顯的改進，特別是（１）出口商品結構在製造業創新改革的支持，有明顯提質；而（２）進口

的消費品大幅增長，乃受惠居民的消費購物需求轉殷，和（３）能源、資源等物資的進口穩增，

意味工商業生產保持相對穩勢。此顯中國的實體經濟仍能穩中有進發展，暫未為美國對華單邊挑

起的經貿戰有太大的負面影響，實為良佳的啟示也。



＊一般貿易提升顯中國製造業產銷競爭力大＊



從中國海關總署所發布的最新資料，可見中國的進出口商品結構有十分良性的變化和改進，

重點基本有好幾個方面：

最重要者，當然為（一）以境內企業自主直接生產的一般貿易（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｔｒａｄｅ），成為中國對外貿易的主導力量，並擺脫過去數十年來相當依賴的加工貿易

（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｔｒａｄｅ）的中低層次的產銷之局。一般貿易於２０１９年上半年

的實況為：（Ｉ）進出口８﹒７８萬億元（人民幣．下同）同比增長５﹒５％，相對於整體進出

口貿易１４﹒６萬億元所升的３﹒９％高１﹒６個百分點，而佔比５９﹒９％亦較上年同期高０

﹒９個百分點。

需要高度指出者，乃一般貿易之（ＩＩ）出口商品達４﹒６７萬億元同比增長９﹒５％，較

此項的進出口增幅多增４個百分點，有賴機電產品出口達４﹒６３萬億元的支持，其中（ｉ）便

攜式電腦同比增長１１﹒４％，（ｉｉ）電腦載人汽車飆升９１﹒９％，而（ｉｉｉ）太陽能電

池亦大增５７﹒１％。

即使（ＩＩＩ）一般貿易進口４﹒１１萬億元的同比只增１﹒４％，亦不用「過憂」。我之

解讀為相關產品有相當部分內銷，反映出產品素質之提升，和內需十分強烈。

中華人民共和國於１９４９年１０月１日建國，乃處百業待興之境，由是得依靠加工貿易之

對外加工裝配貿易、中小型補償貿易、進料加工貿易等「三來一補」，支持製造業的發展、改進

和提升，如今能夠以一般貿易為主的對外出口，難能可貴。

至於（二）基本屬於勞工密集（Ｌａｂｏｒ Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ）的服務、紡織品、鞋類

、家具、塑料製品、箱包、玩具等７大項，於２０１９年上半年出口累計１﹒５萬億元，同比增

長７％，則略高於整體出口增幅約０﹒９個百分點，佔比則為１８﹒８％，在美國對華挑起貿戰

、歐洲經濟不振、中東地緣政局惡化等劣境底下，該屬不錯的表現也。

另一個重點，乃整體進口於２０１９年１－６月份累計額度６﹒７２萬億元，同比增長

１﹒４％，較出口同期所７﹒９５萬億元所增６﹒１％少增凡４﹒７個百分點，但惹人注目的是

（三）消費品進口於期內出現明顯的增長，特別是水海產品同比增３９﹒１％、化妝品飆升

４６﹒５％、醫藥產品增加２６﹒１％、醫療產品的升幅為１３﹒１％。多個項目進口需求強烈

。

（四）能源、資源類商品的進口，最令人感到興趣的當然是所輸入的大豆於２０１９年上半

年３，８２７萬噸，同比減少１４﹒７％，顯然與美對華所挑貿戰衍生的反制措施有關。原油增

８﹒８％、天然氣升１１﹒６％和煤炭增５﹒８％，僅鐵礦砂減５﹒９％。



＊進口水海產品化妝品醫藥大增顯內需殷切＊



再看（五）以資本本質為主的企業對外進出口貿易之況：（１）重點當然是民企的進出口，

於２０１９年１－６月份累計６﹒１２萬億元同比增長１１％，因出口４﹒０２萬億元同比增長

１３﹒１％，（２）外商投資企業５﹒９２萬億元同比略減１％，顯然受困於美對華貿戰的影響

，而（３）民企及外商投資企業進出口的佔比分別達４１﹒７％與４０﹒４％，合共為

８２﹒１％，反觀國有企業僅佔１７﹒５％。特朗普對中國政策，誤判、劣行之大，由是可見一

斑。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

