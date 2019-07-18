《異動股》三愛健康（１８８９）急升逾兩成半，料中期將轉虧為盈

《經濟通通訊社１８日專訊》三愛健康集團（０１８８９）現急升２５﹒５１％，報

０﹒１２３元，盤中高見０﹒１３５元，收復十天線（約０﹒１２元）；成交約７０３７萬股，

涉資８９０萬元，主動買盤６０％。

公司今日發盈喜，預期截至６月３０日止中期將錄得溢利淨額，而去年同期虧損淨額約

２２３８萬元人民幣。

預期扭虧為盈主因完成出售武夷國際藥業後確認的一次性收益、有關武夷國際藥業附屬公司

以拍賣方式出售物業、廠房及設備一次性收益，加上與今年出售集團相關聯折舊、攤銷及薪金減

少導致由去年同期毛虧約１９２﹒８萬元變為截至今年５月３１日止錄５個月毛利。

此外，該集團曾預期出售收益將錄１﹒０７億元，而根據出售完成及出售集團綜合帳目，預

期出售收益合共約３﹒５億元，而有關盈利預告亦已計及有關差額的影響。

恆生指數現報２８４４９，跌１４３點或０﹒５％，主板成交７７﹒０８億元。國企指數報

１０７８７，跌６０點或０﹒５６％。

上證綜指報２９１１，跌２０點或０﹒６８％，成交２８５﹒６５億元人民幣。深成指報

９２０２，跌９９點或１﹒０７％，成交４４３﹒６６億元人民幣。



表列十大升幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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冠華國際（０２９４０） ０﹒６８０元 升３０﹒７７％

申酉控股（０８３７７） ０﹒１９０元 升２５﹒８３％

三愛健康（０１８８９） ０﹒１２３元 升２５﹒５１％

同仁資源（０８１８６） ０﹒４７０元 升２０﹒５１％

承興國際（０２６６２） １﹒０５０元 升１９﹒３２％



星亞控股（０８２９３） ０﹒１４０元 升１６﹒４１％

科地農業（０８１５３） ０﹒０２０元 升１２﹒５０％

匯創控股（０８２０２） ０﹒０３０元 升１１﹒５４％

中創環球（０１６７８） ０﹒１３０元 升 ９﹒４０％

中國稀土（００７６９） ０﹒５５０元 升 ７﹒８４％

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（ａｌ）

