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18/07/2019 09:49

《異動股》三愛健康（１８８９）急升逾兩成半，料中期將轉虧為盈

　　《經濟通通訊社１８日專訊》三愛健康集團（０１８８９）現急升２５﹒５１％，報
０﹒１２３元，盤中高見０﹒１３５元，收復十天線（約０﹒１２元）；成交約７０３７萬股，
涉資８９０萬元，主動買盤６０％。
　　公司今日發盈喜，預期截至６月３０日止中期將錄得溢利淨額，而去年同期虧損淨額約
２２３８萬元人民幣。
　　預期扭虧為盈主因完成出售武夷國際藥業後確認的一次性收益、有關武夷國際藥業附屬公司
以拍賣方式出售物業、廠房及設備一次性收益，加上與今年出售集團相關聯折舊、攤銷及薪金減
少導致由去年同期毛虧約１９２﹒８萬元變為截至今年５月３１日止錄５個月毛利。
　　此外，該集團曾預期出售收益將錄１﹒０７億元，而根據出售完成及出售集團綜合帳目，預
期出售收益合共約３﹒５億元，而有關盈利預告亦已計及有關差額的影響。
　　恆生指數現報２８４４９，跌１４３點或０﹒５％，主板成交７７﹒０８億元。國企指數報
１０７８７，跌６０點或０﹒５６％。
　　上證綜指報２９１１，跌２０點或０﹒６８％，成交２８５﹒６５億元人民幣。深成指報
９２０２，跌９９點或１﹒０７％，成交４４３﹒６６億元人民幣。

　　表列十大升幅最大藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　冠華國際（０２９４０）　　　０﹒６８０元　　　升３０﹒７７％
　　申酉控股（０８３７７）　　　０﹒１９０元　　　升２５﹒８３％
　　三愛健康（０１８８９）　　　０﹒１２３元　　　升２５﹒５１％
　　同仁資源（０８１８６）　　　０﹒４７０元　　　升２０﹒５１％
　　承興國際（０２６６２）　　　１﹒０５０元　　　升１９﹒３２％

　　星亞控股（０８２９３）　　　０﹒１４０元　　　升１６﹒４１％
　　科地農業（０８１５３）　　　０﹒０２０元　　　升１２﹒５０％
　　匯創控股（０８２０２）　　　０﹒０３０元　　　升１１﹒５４％
　　中創環球（０１６７８）　　　０﹒１３０元　　　升　９﹒４０％
　　中國稀土（００７６９）　　　０﹒５５０元　　　升　７﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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