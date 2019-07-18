【本港樓市】鷹君白石角朗濤首推１５０伙，入場價５５３﹒６萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》鷹君（０００４１）旗下大埔白石角住宅「朗濤ＯＮＴＯＬＯ

」公布首張價單，包括１５０伙實用面積由３８９呎至１２３１呎的一至三房單位，當中七成為

兩房單位，價單最高有２１％折扣，折實售價５５３﹒６萬元至１９９４﹒５萬元，折實呎價１

１４４６至１６２０２元，折實平均呎價１３５７６元。

價單中入場單位為７８１呎兩房單位，折實８９３﹒９萬，折實呎價１１４４６元，兩房入

場單位面積５５７呎，入場單位折實價７２０萬，折實呎價１２９２６元，三房入場單位面積

１０２７呎，折實價１４４８﹒９萬元，折實呎價１４１０８元。該項目明天對公眾開放一個一

房示範單位及開始收票，預計月內開售。

鷹君集團執行董事羅仲謙表示，價單定價參考同區一手成交價，定價為克制，相信具吸引力

。他又指，區內新盤銷情不錯，對下半年市況有信心，至於有指該盤為同區最後一個新盤，購買

力可能被稀釋，他回應稱，該盤地理環境優越，對銷情有信心。他又表示，會根據市場反應加推

更多單位，並認為價錢或有提升空間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，白石角近兩年中小型物業增多，或有機會

吸引部分居屋客，在市場剛性需求下，相信該盤能全部售出。他又指，同區二手市場供應並不多

，而且多為三房以上的大單位，故不易入手，所以對該盤有信心。（ｔｆ）

