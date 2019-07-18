《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》日前，天津港（集團）有限公司原黨委委
員、副總裁趙明奎（副局級）涉嫌受賄罪一案，由天津市人民檢察院第三分院依法向天津市第三
中級人民法院提起公訴。
天津市人民檢察院第三分院起訴書指控：被告人趙明奎作為國家工作人員，利用職務上的便
利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
18/07/2019 11:26
【駐京專電】天津檢察機關對原天津港副總裁趙明奎提起公訴
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》日前，天津港（集團）有限公司原黨委委
員、副總裁趙明奎（副局級）涉嫌受賄罪一案，由天津市人民檢察院第三分院依法向天津市第三
中級人民法院提起公訴。
天津市人民檢察院第三分院起訴書指控：被告人趙明奎作為國家工作人員，利用職務上的便
利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
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