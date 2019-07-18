【駐京專電】人保集團：為民企提供「保險＋融資」金融服務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國人保集團副總裁唐志剛表示，人保首

創保險資金運用形式，探索開展支農和支持小微企業融資試點業務，為民營企業的生產經營提供

「保險＋融資」綜合金融服務。與銀行傳統信貸業務不同，融資試點主要依託保險的保障功能，

充實客戶第一還款來源，從根本上提高了客戶融資能力，改善客戶融資難的困境。

一是融資規模穩步提升，積極對接民營經濟融資需求。截至２０１９年一季度末累計放款規

模２４５億元（人民幣﹒下同），融資試點業務基本覆蓋全國。累計服務客戶２９萬戶╱次，平

均融資規模８萬元。

二是合理控制融資成本，兼顧政策支持和可持續發展。集團融資試點業務定位於「政策性很

強的商業性業務」，利率定價遵循保本微利和可持續發展原則。截至一季度末試點業務平均融資

利率５﹒７２％。

三是打通融資服務最後一公里，提高資金可獲得性。充分利用現有全國機構網絡優勢，在此

基礎上，構建集團公司、總、省、地、市五級普惠金融專業團隊和組織機構，為民營企業提供門

到門、點到點服務。

四是建立服務民營經濟長效機制，提高服務質效。因地制宜，圍繞地方產業規劃和產業鏈，

不斷探索創新，形成多種融資模式，如服務科創企業的「蘇州科技基金」模式，通過股債結合形

式支持當地高科技企業９８家，其中１９家在新三板上市；服務非傳統金融客戶的「政融保」、

「貸牛還牛」等模式，為業產生生產貧困地區農業企業生產經營提供融資服務。

五是構建立體化的風險保障機制，有效控制融資風險。

