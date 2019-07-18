【科創板】上交所張虹：投資者應避免盲目跟風炒作科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上交所市場監察一部副總經理張虹日前接

受央視採訪時表示，投資者應全面、客觀地認識科創板的投資機會和投資風險。

她建議，投資者要全面了解科創板交易規則，避免盲目參與科創板交易；客觀認識自身風險

承受能力；提升合規交易意識，審慎參與交易，避免發生異常交易行為，杜絕操縱市場、內幕交

易等違法違規交易，共同維護科創板健康有序運行。

