《午市前瞻》港股進入整固格局，冀藉科創板開市刺激後市

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股下挫，港股方面今早亦隨著低開２００點，再失１０

天線（２８４４９點）及２０天線（２８５０６點），一度瀉２１６點低見２８３７６，其後跌

幅稍為減弱，最終午收報２８４５３，跌１３９點或０﹒４９％，半日主板成交３３５﹒８８億

元。國指半日報１０８０２，跌４５點或０﹒４２％。

Ａ股走勢反覆，上證半日收報２９１２，跌１９點或０﹒６５％，成交９００﹒２３億元人

民幣。

重磅股大都向下，瑞信調升中港股市評級至「與大盤持平」，港交所（００３８８）半日回

軟０﹒４４％，報２７２﹒４元；騰訊（００７００）投資的鬥魚國際於美國上市首日平收，騰

訊半日挫１﹒２７％，報３５８﹒６元；匯控（００００５）微跌０﹒３１％，報６４﹒８元；

中移動（００９４１）軟０﹒４２％，報７０﹒５５元；惟友邦（０１２９９）半日微升

０﹒１２％，報８５﹒６元。



＊旺旺最佳藍籌，內險股上揚＊



部分食品股受追捧，其中旺旺（００１５１）漲１﹒７７％，報６﹒３２元，盤中高見

６﹒３５元，升破百天（約６﹒２２３元）、十天（約６﹒２５４元）及廿天線（約６﹒３０８

元），為半日升幅最大藍籌；現代牧業（０１１１７）獲麥格理維持現代牧業「跑贏大市」評級

，半日揚７﹒２６％，報１﹒３３元；蒙牛乳業（０２３１９）微升０﹒４８％，報３１﹒２５

元；康師傅（００３２２）漲２﹒３８％，報１２﹒８８元。

消費股方面，維達國際（０３３３１）中期純利按年增加５﹒４％至４﹒４億元，半日走高

６﹒３７％，報１４﹒３６元；恆安國際（０１０４４）報５６﹒２元跌０﹒６２％。

內險股表現不一，中國太保（０２６０１）今年上半年淨利潤將按年增長７０至９０％，獲

大和予以「持有」評級，該股半日走高２﹒１８％，報３２﹒８元，為升幅最大國指股；其他內

險股個別走，中國太平（００９６６）軟０﹒６９％，報２１﹒６元；新華保險（０１３３６）

微升０﹒４％，報３８﹒０５元；中人保（０１３３９）漲０﹒９３％，報３﹒２５元；中國平

安（０２３１８）漲０﹒４２％，報９４﹒８元。



＊中海油最差藍籌，金股轉升＊



「三桶油」今日走勢軟，被大和下調目標價及評級的中海油（００８８３），半日挫２﹒５

８％，報１２﹒８４元，暫為跌幅最大的藍籌及國指股；中石化（００３８６）軟０﹒５８％，

報５﹒１３元；中石油（００８５７）亦軟０﹒７％，報４﹒２３元。

金股受追捧，由於美國經濟數據差過預期，增加聯儲局減息的可能性，拖累美元走低，而金

價隔晚（１７日）漲逾１％，帶動山東黃金（０１７８７）走高２﹒３５％，報１４﹒８元；招

金礦業（０１８１８）漲５﹒０８％，報８﹒８９元；黃金國際（０２０９９）揚１﹒６７％，

報９﹒１４元；紫金礦業（０２８９９）漲０﹒９７％，報３﹒１２元。

燃氣股偏軟，大和將中燃（００３８４）評級，由持有調低至跑輸大市，目標價則由２２﹒

９元升至２６﹒９元，該股半日挫１﹒９３％，報３０﹒５５元，盤中低見２９﹒８５元，失守

廿天線（３０﹒１８元）；新奧能源（０２６８８）軟０﹒３２％，報７７﹒９元，盤中低見

７６﹒１元，失守廿天線（７７﹒５２１元）；昆侖能源（００１３５）挫２﹒５７％，

報７﹒２１元；華潤燃氣（０１１９３）漲１﹒４５％，報３８﹒４元。



＊稀土股升，水泥股個別發展＊



中美貿易戰持續膠著，被指稀土可用作反擊美方在關稅戰的打壓的中國稀土（００７６９）

近日重拾升勢，過去連升三日累漲逾一成，該股半日漲５﹒８８％，報０﹒５４元。

部分水泥股受壓，被匯證下調目標價及評級的中建材（０３３２３）半日挫２﹒０６％，報

７﹒１２元；山水水泥（００６９１）軟０﹒６％，報３﹒３元；亞洲水泥（００７４３）走低

１﹒８％，報１３﹒１２元；海螺水泥（００９１４）挫１﹒３４％，報４７﹒７元。



＊葉尚志：金礦股不宜高追，看好內險券商股＊



中美貿易談判方面仍未有消息，恆指近日走勢明顯缺乏方向。第一上海證券首席策略師葉尚

志對《經濟通通訊社》表示，港股進入整固悶局已超過一個星期，市場氣氛偏向謹慎，加上隔晚

美股出現回吐，對港股今早表現帶來壓力。不過，他認為，港股目前走勢是延續６月的緩升格局

，料後市會繼續穩定發展。

此外，他表示，下周一（２２日）上海科創板首批股份正式上市，加上ＭＳＣＩ於８月開始

第二階段增加納入Ａ股權重因子，對Ａ股及港股均有支持，屆時恆指再重上２９０００點亦非難

事。

金價走高，帶動金礦股今日逆市受捧。不過，葉尚志認為目前不適宜高追，因為近日金礦股

與金價走勢並不算同步，短期黃金價格亦未見有大幅上升的機會。他解釋，黃金其中一個功能是

對抗通脹，但現時全球通脹疲弱，料下半年紐約期金價格在每盎司１３５０至１４５０美元之間

上落。

他又指，近日將陸續有公司公布上半年業績，而內險股及中資券商股在上半年表現良好，再

加上ＭＳＣＩ於８月增加Ａ股權重的因素，因此看好以上兩個板塊。當中，他推薦平保，建議可

現價買入，因為平保自月初創新高後，已有一定回吐整固。（ｙｋ、ｊｔ）

