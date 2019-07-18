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18/07/2019 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒７億，買財險建行萬科沽平保騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股周四低開２００點報２８３９３點，跌穿１０天
（２８４５６點）及２０天線（２８５０９點）。其後跌幅最多收窄至８１點，高見２８５１１
點兼創全日高位後，在石油股及騰訊（００７００）受壓拖累下，跌幅一度擴大至最多２１６點
，全日低見２８３７６點，全日高低位均於開市後不足一小時內出現。午後騰訊及石油股沽壓仍
未解除，中港地產股出現回吐，但港股跌幅未有進一步擴大，最終全日收跌１３１點或
０﹒４６％，報２８４６１點，十天線失而復得，但未能重上廿天線。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒７２億元人民幣，較周三減少９﹒２４億或６１﹒８％，
並創一周新低。北水淨買入最多的個股依次是中國財險（０２３２８）、建設銀行
（００９３９）及萬科企業（０２２０２）；淨賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）、騰
訊控股（００７００）及金山軟件（０３８８８）。主板成交６０５﹒８７億元，較周三增加０
﹒９％，其中港股通成交６５﹒３２億元，佔總成交１０﹒７８％。

＊財險獲瑞信調高目標價＊

　　瑞信上調財險目標價至１０﹒２元，刺激北水湧入，１﹒６７億北水淨買入財險，股價升２
﹒１９％，劉桂平就任建行副董事長，建行獲８１８３萬北水買入，另約７０７９萬北水買入萬
科股價跌０﹒４８％。
　　傳平保旗下陸金所將退出Ｐ２Ｐ業務，促使３﹒７３億北水沽出平保，股價跌０﹒３２％，
騰訊與交運集團推出官方定制客運平台，但該公司投資的鬥魚在美國首日上市一度破發，最終平
收，約７２５９萬北水沽出騰訊，股價跌１﹒８２％。（ｂｎ）

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