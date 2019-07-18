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即市新聞

18/07/2019 14:20

《美元走勢－羅明立》市場估計美國今年減息３次，美匯缺明確方向

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒９７　　　１０７﹒６４　　　１０７﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２４２　　　１﹒１２２６　　　１﹒１２４０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４４２　　　１﹒２４２８　　　１﹒２４３８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７１　　　０﹒９８５０　　　０﹒９８５１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１４６　　　７﹒８０８０　　　７﹒８１３３

　　《美元走勢》美聯儲發表褐皮書報告，預期未來數個月國內整體經濟前景基本樂觀，並將繼
續以溫和速度增長。不過，報告提及貿易相關的不確定性，正對當地運輸及製造業構成負面影響
。反映當局對貿易爭議對當地經濟影響的疑慮正在增加。美國的利率期貨顯示，７月減息的機率
達到１００％，現在的問題是美國今年會減息多少次？目前，市場估計美國今年會減３次息，分
別在９月及１２月再減息。美匯指數近期的變化也不大，主要在９７水平附近反覆，未有明顯方
向。
　
　　加拿大統計局公布，６月份綜合消費者物價指數（ＣＰＩ）回落至２％，符合市場預期，但
較前月回落０﹒４個百分點，主要受能源價格較去年同期大幅下跌所影響。至於加央行所關注的
核心ＣＰＩ按年升幅則略為收窄至約２％，較前月回落０﹒１個百分點，仍能保持於央行設定
１％至３的通脹目標的中值水平。由於加拿大的通脹水平達至央行的目標，所以央行在利率政策
上會較美聯儲有限制，推動加元走高。美元兌加元在近期回落到１﹒３水平，加元仍處於強勢，
但ＲＳＩ有背馳的情況，反映有回調的可能，但加元匯價相對穩定，後市會視乎美元利率走勢來
決定。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒３０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３１１０　　　１﹒２９３０　　　１﹒３１７０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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