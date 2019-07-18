《美元走勢－羅明立》市場估計美國今年減息３次，美匯缺明確方向

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒９７ １０７﹒６４ １０７﹒６８

歐元╱美元 １﹒１２４２ １﹒１２２６ １﹒１２４０

英鎊╱美元 １﹒２４４２ １﹒２４２８ １﹒２４３８

美元╱瑞郎 ０﹒９８７１ ０﹒９８５０ ０﹒９８５１

美元╱港元 ７﹒８１４６ ７﹒８０８０ ７﹒８１３３



《美元走勢》美聯儲發表褐皮書報告，預期未來數個月國內整體經濟前景基本樂觀，並將繼

續以溫和速度增長。不過，報告提及貿易相關的不確定性，正對當地運輸及製造業構成負面影響

。反映當局對貿易爭議對當地經濟影響的疑慮正在增加。美國的利率期貨顯示，７月減息的機率

達到１００％，現在的問題是美國今年會減息多少次？目前，市場估計美國今年會減３次息，分

別在９月及１２月再減息。美匯指數近期的變化也不大，主要在９７水平附近反覆，未有明顯方

向。



加拿大統計局公布，６月份綜合消費者物價指數（ＣＰＩ）回落至２％，符合市場預期，但

較前月回落０﹒４個百分點，主要受能源價格較去年同期大幅下跌所影響。至於加央行所關注的

核心ＣＰＩ按年升幅則略為收窄至約２％，較前月回落０﹒１個百分點，仍能保持於央行設定

１％至３的通脹目標的中值水平。由於加拿大的通脹水平達至央行的目標，所以央行在利率政策

上會較美聯儲有限制，推動加元走高。美元兌加元在近期回落到１﹒３水平，加元仍處於強勢，

但ＲＳＩ有背馳的情況，反映有回調的可能，但加元匯價相對穩定，後市會視乎美元利率走勢來

決定。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒３０ １０６﹒７０ １０８﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３１１０ １﹒２９３０ １﹒３１７０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

