發展商加速補地價增土地儲備，長實（０１１１３）近日就油塘兩幅工業用地，補地價
２２﹒１億元轉為住宅用途，每呎樓面地價約５２８３元，兩年補地價升近５成，創區內補地價
新高。《香港經濟日報》
18/07/2019 08:30
【本港樓市】長實（１１１３）油塘工業地轉住宅用途，補價２２億
發展商加速補地價增土地儲備，長實（０１１１３）近日就油塘兩幅工業用地，補地價
２２﹒１億元轉為住宅用途，每呎樓面地價約５２８３元，兩年補地價升近５成，創區內補地價
新高。《香港經濟日報》
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