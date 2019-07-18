【移交逃犯】法律界２５人向受示威影響人士提供義務法律支援

立法會議員梁美芬和何君堯等２５名法律界人士，為近日受反對《逃犯條例》爭議活動而受

影響的市民，提供義務法律支援。

身兼大律師的經民聯梁美芬昨（１７日）召開記者會，指不少法律界認為反修例示威活動已

影響到香港法治，亦收到求助個案，指因與示威者意見不同而受滋擾，如被網上欺凌等，亦有人

因示威影響不能開店等，故決定自發為有關市民提供法律援助，包括１５分鐘免費法律諮詢等。

她表示，目前已有２５位律師加入團隊，包括資深大律師和大律師等，但無法透露具體名單。

《香港經濟日報》（ｚｚ）

